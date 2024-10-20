Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
5 gollü maçta kazanan Sivasspor

5 gollü maçta kazanan Sivasspor

15:4320/10/2024, Pazar
G: 20/10/2024, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber
Sivassporlu futbolcuların gol sevinci.
Sivassporlu futbolcuların gol sevinci.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Sivasspor sahasında konuk ettiği Hatayspor'u 3-2 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdıran taraf oldu. Mücadelenin özetine haberimizden ulaşabilirsiniz...

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Sivasspor sahasında Hatayspor'u konuk etti. Ev sahibi takım, rakibini 3-2 yenerek 3 puanı hanesine yazdırdı.


Sivasspor'a galibiyeti getiren golleri 43 ve 73'te Rey Manaj, 79'da ise Samba Camara kaydetti. Hatayspor'un gollerini ise 45+2'de Rigoberto Rivas ile 61'de Francisco Calvo attı.


Bu sonucun ardından Sivasspor puanını 11'e yükseltirken Hatayspor 3 puanda kaldı.


Sivasspor - Hatayspor maçının özetini izlemek için


#Sivasspor
#Hatayspor
#Trendyol Süper Lig
#ÖZETİ İZLE

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Asgari ücret 2025 zammı için pazarlıkta geri sayım: Ocakta yeni asgari ücret ne kadar olacak? İlk tahminler...