Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Sivasspor sahasında konuk ettiği Hatayspor'u 3-2 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdıran taraf oldu. Mücadelenin özetine haberimizden ulaşabilirsiniz...
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Sivasspor sahasında Hatayspor'u konuk etti. Ev sahibi takım, rakibini 3-2 yenerek 3 puanı hanesine yazdırdı.
Sivasspor'a galibiyeti getiren golleri 43 ve 73'te Rey Manaj, 79'da ise Samba Camara kaydetti. Hatayspor'un gollerini ise 45+2'de Rigoberto Rivas ile 61'de Francisco Calvo attı.
Bu sonucun ardından Sivasspor puanını 11'e yükseltirken Hatayspor 3 puanda kaldı.