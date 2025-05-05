Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Sivasspor kritik Bodrum FK maçının hazırlıklarına başladı

Sivasspor kritik Bodrum FK maçının hazırlıklarına başladı

19:395/05/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Antrenmandan kare.
Antrenmandan kare.

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Net Global Sivasspor sahasında Sipay Bodrum FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında sahasında Sipay Bodrum FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.


Kulübün açıklamasına göre teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.


Ardından 5'e 2 pas organizasyonları ve dayanıklılık koşuları gerçekleştiren kırmızı-beyazlı ekip, idmanı yarı sahada oynanan çift kale maçla tamamladı.


Sivasspor, Bodrum FK karşılaşmasının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.


Net Global Sivasspor ile Sipay Bodrum FK, 11 Mayıs Pazar günü saat 16.00'da BG Grup Sivas 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak.






#Sivasspor
#Bodrum FK
#Trendyol Süper Lig
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Güncel döviz kurları 5 Mayıs Pazartesi: Dolar, Avro, Sterlin ne kadar? İşte piyasalarda son durum