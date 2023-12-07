Sivasspor kupada turladı

Sivasspor, Süper Lig 14. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe'ye 4-1 mağlup oldu. Hakem kararlarına tepki gösteren Sivasspor Basın Sözcüsü Gökhan Karagöl, "Türk futbolu için kara bir gece yaşandı Kadıköy'de. Penaltımız verilmedi. Maçların sonuçların önceden mi belirleniyor" ifadelerini kullandı.