Sivasspor ligde yarın Sarıyer'i konuk edecek
10:54, 16/10/2026, Cuma
AA
Sivasspor ligde yarın Sarıyer'i konuk edecek
Ekenler Beton Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında yarın sahasında SMS Grup Sarıyer ile karşılaşacak. 4 Eylül Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 16.00'da başlayacak.
Kırmızı-beyazlı ekipte Sarıyer karşılaşması öncesinde Amilton, Appindangoye, Süleyman Özdamar, Murat Paluli, Okan Erdoğan ve Uğur Çiftçi'nin sakatlıkları bulunuyor.
Sivas temsilcisi, geride kalan 10 haftada 2 galibiyet, 6 beraberlik ve 2 mağlubiyet sonucunda 12 puan topladı.
Sarıyer ise 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 yenilgi sonucunda hanesine 15 puan yazdırdı.
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