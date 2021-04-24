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Sivasspor ligdeki 16. beraberliğini aldı

Süper Lig’in 37. haftasında Yukatel Denizlispor evinde Demir Grup Sivasspor’u ağırladı. Müsabaka 1-1 eşitlikle sonuçlandı.

Haber Merkezi İHA
Sivasspor ligdeki 16. beraberliğini aldı
Denizlispor-Sivasspor karşılaşmasından bir kare

Süper Lig'in 37. haftasında Sivasspor deplasmanda Denizlispor ile karşılaştı. Mücadele 32. dakikada Kayode ve 59. dakikada Diskerud'un karşılıklı golleriyle 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

Sahadan 1-1 eşitlikle ayrılan kırmızı-beyazlılar, ligde bu sezon 16. beraberliğini elde etti ve bu alanda zirveye yerleşti.

Yiğidolar, geride kalan karşılaşmalarda 12 galibiyet, 7 mağlubiyet aldı. Sivasspor, ligin 3. haftasında MKE Ankaragücü ile 0-0, 7. haftasında Hatayspor ile 1-1, 9. haftasında Fatih Karagümrük ile 1-1, 11. haftada Trabzonspor ile 1-1, 12. haftada Antalyaspor ile 1-1, 16. haftada Denizlispor ile 2-2, 17. haftada Yeni Malatyaspor ile 2-2, 19. haftada Başakşehir ile 1-1, 20. haftada Fenerbahçe ile 1-1, 23. haftada BB Erzurumspor ile 0-0, 27. haftada Rizespor ile 0-0, 28. haftada Hatayspor ile 1-1, 29. haftada Galatasaray ile 2-2, 32. haftada Trabzonspor ile 0-0 ve 36. haftada da lider Beşiktaş ile 0-0 berabere kalmıştı.

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