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Spor

Sivasspor polislerimizi unutmadı

Süper Lig’de oynanan Sivasspor-Başakşehir maçında kırmızı-beyazlı takım sahaya polis üniformalarıyla çıktı.

17:17 . 9/04/2023 Pazar
IHA
Çalımbay ve öğrencileri seremonide böyle yer aldı.

Çalımbay ve öğrencileri seremonide böyle yer aldı.

Ligin 28. haftasında Sivasspor, Medipol Başakşehir’i konuk etti.


Kırmızı-beyazlı takımda futbolcular, maç öncesi seremoniye polis üniformalarıyla çıktı. Teknik Direktör Rıza Çalımbay’ın da yedek kulübesine polis üniforması ile geldiği görüldü.


Yiğidolar’ın bu davranışı sosyal medyada büyük beğeni topladı.


Kulüpten yapılan paylaşımda, "Demir Grup Sivasspor'umuz, huzurumuzun ve güvenliğimizin teminatı Türk Polis Teşkilatının Polis Haftası'nı kutlamak amacıyla polis üniforması ile sahaya çıktı" denildi.





#Süper Lig
#Sivasspor
#Rıza Çalımbay
#Polis Haftası
1 saat önce
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