Sivasspor polislerimizi unutmadı

Ligin 28. haftasında Sivasspor, Medipol Başakşehir’i konuk etti.

Kırmızı-beyazlı takımda futbolcular, maç öncesi seremoniye polis üniformalarıyla çıktı. Teknik Direktör Rıza Çalımbay’ın da yedek kulübesine polis üniforması ile geldiği görüldü.

Yiğidolar’ın bu davranışı sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Kulüpten yapılan paylaşımda, "Demir Grup Sivasspor'umuz, huzurumuzun ve güvenliğimizin teminatı Türk Polis Teşkilatının Polis Haftası'nı kutlamak amacıyla polis üniforması ile sahaya çıktı" denildi.