Sivasspor Samsunspor maçına hazır

Sivasspor, Samsunspor maçı hazırlıklarını yaptığı idmanla tamamladı.
Trendyol Süper Lig’in 36. haftasında yarın deplasmanda Samsunspor ile karşılaşacak olan Sivasspor, bu mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.
Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Futbolcular, 5’e 2 pas çalışmasıyla devam eden idmanın son bölümünde taktik çalışmalar yaptı.
Hazırlıklarını tamamlayan kırmızı-beyazlılar, bugün Samsun’a giderek maç saatini beklemeye başlayacak.
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