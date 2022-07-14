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Sivasspor'da Charis Charisis hamlesi

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, Yunanistan Ligi takımlarından Atromitos forması giyen Charis Charisis ile temasa geçti.

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Haber Merkezi İHA
Sivassporda Charis Charisis hamlesi
Charis Charisis

Sivasspor, yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Yiğidolar, Atromotis forması giyen orta saha Charis Charisis’i renklerine bağlamak istiyor.

İlk görüşme gerçekleşti

Teknik Direktör Rıza Çalımbay’ın istediği oyuncular arasında yer alan Charisis ile ilk görüşme gerçekleştirildi. Kırmızı-beyazlılar, 27 yaşındaki oyuncuyu 2. etap Avusturya kampı öncesi kadrosuna katmanın peşinde.

  • Charis kariyerinde; PAS Giannina, PAOK, Sint-Truiden, Kortrijk ve Atromitos gibi takımlarda oynadı. Kariyerinde 196 maça çıkan Charisis, 4 defa da gol attı.
  • Yunanistan U21 Milli Takımı’nda ise 11 karşılaşmada ter döken başarılı oyuncu, 1 kez fileleri sarstı.
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