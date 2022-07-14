Sivasspor'da Charis Charisis hamlesi

Sivasspor, yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Yiğidolar, Atromotis forması giyen orta saha Charis Charisis’i renklerine bağlamak istiyor.
İlk görüşme gerçekleşti
Teknik Direktör Rıza Çalımbay’ın istediği oyuncular arasında yer alan Charisis ile ilk görüşme gerçekleştirildi. Kırmızı-beyazlılar, 27 yaşındaki oyuncuyu 2. etap Avusturya kampı öncesi kadrosuna katmanın peşinde.
- Charis kariyerinde; PAS Giannina, PAOK, Sint-Truiden, Kortrijk ve Atromitos gibi takımlarda oynadı. Kariyerinde 196 maça çıkan Charisis, 4 defa da gol attı.
- Yunanistan U21 Milli Takımı’nda ise 11 karşılaşmada ter döken başarılı oyuncu, 1 kez fileleri sarstı.
Spor Toto Süper Lig 2022-2023 sezonu öncesi kamp çalışmaları kapsamında Bolu’nun Gerede ilçesindeki The Sign Esentepe Otel’de toplanan ve 29 Haziran sabahı hazırlıklarına başlayan Demir Grup Sivasspor’umuz, 13 günlük kampı tamamladı.
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Spor Toto Süper Lig 2022-2023 sezonu öncesi kamp çalışmaları kapsamında Bolu’nun Gerede ilçesindeki The Sign Esentepe Otel’de toplanan ve 29 Haziran sabahı hazırlıklarına başlayan Demir Grup Sivasspor’umuz, 13 günlük kampı tamamladı.