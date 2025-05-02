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Sivasspor'da Galatasaray maçı öncesi 3 eksik

Sivasspor'da Galatasaray maçı öncesi 3 eksik

10:062/05/2025, Cuma
AA
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Ligin ilk yarısında oynanan maçı Galatasaray 3-2 kazanmıştı.
Ligin ilk yarısında oynanan maçı Galatasaray 3-2 kazanmıştı.

Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında yarın deplasmanda lider Galatasaray ile karşılaşacak. Kırmızı-beyazlı ekipte 3 isim sakatlığı nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek.

Sivasspor, Süper Lig'de yarın Galatasaray'a konuk olacak. RAMS Park'ta saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Ozan Ergün yönetecek.


Sivasspor, bugün İstanbul'a giderek burada yapacağı antrenmanla Galatasaray maçı hazırlıklarını tamamlayıp kampa girecek.


Kırmızı beyazlı ekipte sakatlıkları bulunan kaleci Djordje Nikolic, Jan Bieganski ve Alaaddin Okumuş Galatasaray karşısında forma giyemeyecek.


Sivas temsilcisi, ligin geride kalan bölümünde 9 galibiyet, 7 beraberlik ve 16 mağlubiyet sonucunda 34 puan topladı.





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