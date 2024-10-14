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Sivasspor'da Hatayspor hazırlıkları sürüyor

Sivasspor'da Hatayspor hazırlıkları sürüyor

18:3114/10/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
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Kırmızı-beyazlılar tam kadro çalıştı.
Kırmızı-beyazlılar tam kadro çalıştı.

Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında sahasında ağırlayacağı Atakaş Hatayspor maçının hazırlıklarına devam etti.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 20 Ekim Pazar günü sahasında Atakaş Hatayspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.


Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kulüp tesislerinde teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen antrenman aerobik koşusu ile başladı.

Ardından 5'e 5 turnuva yapan kırmızı-beyazlı ekip, koordinasyon ve çabukluk çalışması gerçekleştirdi. Futbolcular, dayanıklılık çalışmaları ve 3 grup halinde yarı saha çift kale maçla idmanı tamamladı.

Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını sürdürecek.






#Sivasspor
#Hatayspor
#Trendyol Süper Lig

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