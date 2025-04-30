Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Sivasspor'da Jan Bieganski ameliyat edildi

Sivasspor'da Jan Bieganski ameliyat edildi

18:2430/04/2025, Çarşamba
G: 30/04/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber
Jan Bieganski
Jan Bieganski

Süper Lig ekiplerinden Net Global Sivasspor, orta saha oyuncusu Jan Biegaski'nin başarılı bir operasyon geçirdiğini açıkladı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Net Global Sivasspor'da orta saha oyuncusu Jan Biegaski ameliyat edildi.


Kulüpten futbolcunun sağlık durumuna ilişkin yapılan bilgilendirmede, "Futbolcumuz Jan Bieganski, kalça bölgesinde yaşadığı labrum yırtığı nedeniyle Polonya'da ortopedi uzmanı Dr. Tomasz Piontek tarafından başarılı bir operasyon geçirmiştir. Oyuncumuzun tedavi süreci ve rehabilitasyon çalışmalarının bir bölümü ülkesinde devam edecektir." ifadelerine yer verildi.






#Sivasspor
#Galatasaray
#Trendyol Süper Lig
#Sakatlık
#Jan Bieganski
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Ankara Valiliği saat vererek uyardı: 1 Mayıs'ta hava değişecek