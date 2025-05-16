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Sivasspor'da Samsunspor mesaisi sürüyor

Sivasspor'da Samsunspor mesaisi sürüyor

12:1016/05/2025, Cuma
IHA
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Sivasspor topladığı 35 puanla 16. sırada yer alıyor.
Sivasspor topladığı 35 puanla 16. sırada yer alıyor.

Trendyol Süper Lig 36. hafta maçında deplasmanda Samsunspor ile karşılaşacak olan Sivasspor, bu mücadelenin hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından 5’e 2 pas çalışması yapan Yiğidolar, dar alan oyun ve çift kale maçla idmanı tamamladı.

Kırmızı-beyazlılar yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayacak.


Samsunspor ile Sivasspor, 18 Mayıs Pazar günü saat 19.00’da Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu’nda karşılaşacak.



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