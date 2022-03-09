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Sivasspor’da Yatabare şoku

Süper Lig ekibi Demir Grup Sivasspor, golcü oyuncusu Mustapha Yatabare’nin sakatlandığını açıkladı. Adana Demirspor maçında görev alamayacak Yatabare, bir süre yeşil sahalardan uzak kalacak.

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Haber Merkezi İHA
Sivasspor’da Yatabare şoku
Yatabare bu sezon 33 resmi maçta görev aldı

Ligde oynanacak olan Adana Demirspor maçı öncesi Sivasspor’da Mustapha Yatabare şoku yaşanıyor. Kırmızı-beyazlı kulüp golcü oyuncunun arka adalesinde yırtık tespit edildiğini duyurdu.

Yatabare’nin sakatlığı ile ilgili açıklamalarda bulunan Sivasspor Doktoru Burak Ayyıldız;

"Oyuncumuz Mustapha Yatabare, Antalyaspor maçının ardından sol kasıktan uyluğun iç kısmına uzanan ağrı ve sertlik şikayeti ile sağlık ekibimize başvurdu. Oyuncumuza yapılan kontrollerinde sol uyluk iç kısmında ve arka adalede orta ve hafif seviyeli yırtıklar tespit edildi. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce hemen başlanılmıştır. Oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletir, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz"

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