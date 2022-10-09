Sivasspor'da 4 eksik

Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan doğal gaz açıklaması: Yüzde 75'i aşan destek

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Ülkemizi ve insanımızı, pandemiyle birlikte tüm dünyada baş gösteren enerji darboğazının olumsuz etkilerinden korumak için, enerjide artan maliyetleri karşılıyoruz. 2022’nin ilk 5 ayında mesken doğalgazı yüzde 82, KOBİ’lerce kullanılan doğalgaz yüzde 76 oranında sübvanse edildi" denildi.