Sivasspor'da 4 eksik

Sivasspor, Medipol Başakşehir ile yarın oynayacağı mücadele için 24 kişilik kafileyle Sivas Nuri Demirağ Havalimanı’ndan kalkan uçakla İstanbul’a ulaştı.
Kırmızı-beyazlı ekipte sakatlıkları devam eden Ziya Erdal, Samba Camara, Ahmed Musa ve Leke James kafilede yer almadı.Sivasspor'un Başakşehir maçı kamp kadrosu şöyle:
- Ali Şaşal Vural, Muammer Yıldırım, Emre Satılmış, Baver Kuçkar, Murat Paluli, Alaaddin Okumuş, Mehmet Albayrak, Aaron Appindangoye, Dimitrios Goutas, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Robin Yalçın, Kader Keita, Isaac Cofie, Kaan Onaran, Dia Saba, Charis Charisis, Fredrik Ulvestad, Hakan Arslan, Clinton N’jie, Erdoğan Yeşilyurt, Max Gradel, Mustapha Yatabare, Karol Angielski.