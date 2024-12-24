Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Sivasspor'un kamp programı belli oldu

Sivasspor'un kamp programı belli oldu

16:4824/12/2024, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber
Sivasspor
Sivasspor

Süper Lig ekiplerinden Sivasspor'da devre arası kamp programı belli oldu. Kırmızı-beyazlılar, teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde 27 Aralık Cuma akşamı Antalya Belek'te toplanarak çalışmalara başlayacak.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Net Global Sivasspor'da devre arası kamp programı belli oldu.


Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Reeder Samsunspor'u ağırlayan kırmızı-beyazlı ekipte futbolculara bu maçın ardından 5 gün izin verildi.


Sivasspor, 27 Aralık Cuma akşamı Antalya Belek'te toplanarak teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde devre arası kampına başlayacak. 10 gün sürecek kamp, 5 Ocak Pazar günü sona erecek.


Kırmızı-beyazlı ekip, kampın ardından Sivas'a dönerek Ziraat Türkiye Kupası D Grubu ilk hafta maçında sahasında Beşiktaş ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını kulüp tesislerinde sürdürecek.





#Sivasspor
#Trendyol Süper Lig
#Futbol

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TaHa Suresi Okunuşu - TaHa Suresinin Arapça Yazılışı, Türkçe Anlamı Ve Fazileti