Sivasspor'un kamp programı belli oldu

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Net Global Sivasspor'da devre arası kamp programı belli oldu.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Reeder Samsunspor'u ağırlayan kırmızı-beyazlı ekipte futbolculara bu maçın ardından 5 gün izin verildi.