Sivasspor'un rakibi Manisa FK

14:5620/03/2026, Cuma
Sivasspor, Trendyol 1. Lig'de yarın deplasmanda Manisa FK ile karşılaşacak
Özbelsan Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 32. haftasında yarın deplasmanda Manisa FK ile mücadele edecek.

Kırmızı-beyazlı ekipte tedavileri devam eden Uğur Çiftçi, Rey Manaj, Charis Charisis, Daniel Avramovski ve Mert Çelik, Manisa FK maçında forma giyemeyecek.

Manisa 19 Mayıs Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Muhammet Ali Metoğlu yönetecek.

Ligde 11 galibiyet, 11 beraberlik ve 9 mağlubiyet alan Sivasspor, 44 puanla 10. sırada yer alıyor.

