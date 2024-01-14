Skandal sevincin yankıları sürüyor: "Antalyaspor hükmen mağlup edilmeli"

Antalyaspor'un İsrailli futbolcusu Sagiv Jehezkel'in Trabzonspor maçında attığı golden sonra yaşadığı sevinç kamuoyunda büyük tepki gördü.





Yaşanan bu skandal soykırım sevincin ardından eski hakem ve futbol yorumcu Ahmet Çakar, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Antalyaspor'un hükmen mağlup sayılması gerektiğini belirtti.





Ahmet Çakar paylaşımında şu ifadeleri kullandı;

"Antalyaspor'un İsrailli oyuncusunun yaptığı “Ağır ideolojik ve soykırımı destekleyen “propagandası nedeniyle disiplin talimatının 52. Maddesi uyarınca Antalyaspor hükmen mağlup edilmelidir"





Antalyaspor un israilli oyuncusunun yaptığı “Ağır ideolojik ve soykırımı destekleyen “propagandası nedeniyle disiplin talşmatının 52. Maddesi uyarınca Antalyaspor hükmen mağlup edilmelidir. — Ahmet Çakar (@ahmetcakar1) January 14, 2024





Çocukların katledildiği bir savaşta işgalci İsrail'den yana bir tutum sergileyen oyuncunun ideolojik propagandadan PFDK'ya sevk edilebileceği oyuncu ve kulübün 42. maddeden ceza alabileceği aktarıldı.





Jehezkel ve Antalyaspor ceza alır mı, 42. maddede ne diyor?

"TFF'nin disiplin talimatında Irk, dil, din, etnik köken ayrımcılığı veya herhangi bir şekilde ayrımcılık yaparak insanlık onurunu zedeleyen futbolculara 4 ila 8 müsabakadan men cezası verilebiliyor.





Ayrıca ihlalin ağırlığına göre veya tekerrür halinde, kulübe bir veya daha fazla müsabakayı seyircisiz oynama, saha kapatma, hükmen mağlubiyet, puan silme ve ihraç gibi ek cezalar da verilebilir"





'Jehezkel, ülkemizde Filistin için yapılan saygı duruşu kararına da uymamış ve 1 hafta boyunca geçici olarak kadro dışı kalmıştı'







































