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Slaven Bilic'le anlaşma tamam

Teknik direktör arayışındaki Fenerbahçe, Hırvat çalıştırıcı Slaven Bilic ile prensipte anlaşmasına vardı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Slaven Bilicle anlaşma tamam
Slaven Bilic

Beijing Guoan takımın başında yer alan ve Çin futbolunda yaşanan kriz nedeniyle ülkeden ayrılma kararı alan Slaven Bilic'in sarı-lacivertli kulübün teklifini kabul ettiği belirtildi. Fenerbahçe yönetimin, Bilic ile 2.5 yıllık anlaşmaya vardığı ve sözleşmenin ocak ayının ilk haftasında imzalanacağı belirtildi.

2006-2012 yılları arasında Hırvatistan Milli Takımı’nı çalıştıran Bilic, EURO 2008 çeyrek finalinde Türkiye’ye rakip olmuştu. 2013-15 arasında Beşiktaş’ı da çalıştıran Hırvat teknik adam, Avrupa’da gösterdiği başarı ve sonrasındaki 2 şampiyonluğun temellerini atmasıyla hatırlanıyor.

Ardından İngiltere’de West Ham’ın başına geçen Bilic, takımı 2015-16 sezonunda 7. yaptı. 53 yaşındaki teknik adamın daha sonra çalıştırdığı West Bromwich ise, 2019- 20’de Championship’i Marcelo Bielsa’nın ekibi Leeds United’ın arkasında 2. bitirip Premier Lig’e yükseldi.

Bilic, 2021 Ocak’tan beri Beijing Guoan’ın başında yer alıyor.

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