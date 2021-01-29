Spor Slovakyada bir takım Sahibi ve teknik direktörü Türk
DİĞER

Slovakya'da bir takım: Sahibi ve teknik direktörü Türk

Türk iş insanı Reyhan Güler'in yüzde 50 hissesini satın aldığı, teknik direktörlüğünü de Memiş Özata'nın yaptığı Slovak Cumhuriyeti 2. Lig takımlarından Partizan Bardejov, genç ve yetenekli futbolcuları keşfedip, dünya futboluna sunma hedefiyle Antalya kampında hazırlıklarını sürdürüyor.

Haber Merkezi DHA
Reyhan Güler ve Memiş Özata
Reyhan Güler ve Memiş Özata

40 yıldır İsviçre'de yaşayan Türk iş insanı Reyhan Güler (61), 3 ay önce Slovak Cumhuriyeti 2. Lig takımlarından Partizan Bardejov'un yüzde 50 hissesini satın aldı. Kulüp başkanı Stanislav Sorona yönetiminde başkan vekili olarak yer alan Gürler, takımın başına Türk teknik direktör Memiş Özata'yı getirdi.

Patronu ve teknik direktörü Türk olan Slovakya'nın Partizan Bardejov takımı hazırlıklarına Antalya kampında devam etti. Belek Turizm Merkezi'nde Özata yönetiminde kamp yapan Partizan Bardejov'un antrenmanını Slovak başkan Sorona ve Türk başkan vekili Güler bir arada izledi.

Avrupa ve Türkiye'de yetenekli futbolcuları keşfedip dünya futboluna sunmayı hedefleyen Güler, teknik direktör Özata yönetimindeki takımın Slovak Cumhuriyeti Ligi'nde de üst sıralarda yer almasını istediklerini söyledi. Gençliğinde Orduspor'da forma giymesinden dolayı futbola ilgisi olduğunu aktaran Güler, teknik direktör Memiş Özata ile uzun yıllar devam eden dostluklarını, futboldaki hedeflerini satın aldığı futbol takımıyla pekiştirdiklerini dile getirdi.

DHA
Partizan Bardejov takımı Antalya'da kamp çalışmalarını sürdürüyor.

"Futbolcu keşfedeceğiz"

Takımının üst sıralarda yer almasını ve Slovak Cumhuriyeti'nde Türk futbolunun tanınırlığını artırmayı dilediklerinden bahseden Güler, "Bizim vizyonum özellikle Avrupa'da Türk ya da yabancı genç yetenekleri keşfetmek. Genç sporcuları altyapımızda oynatıp gelişimini sağlayarak dünya futboluna sunmak. Memiş hoca ile bunun üzerine çalışma yapıyoruz. Slovakya'da futbol tam anlamıyla profesyonel değil. Oluşturacağımız altyapı sistemiyle Avrupa'da Afrika'da Brezilya'da keşfedeceğimiz futbolcuları dünya futboluna sunmak bizim vizyonumuz" diye konuştu.

Ajax modeli uygulayacak

Hollanda'da uzun yıllar antrenörlük yaptıktan sonra 2012- 2020 yılları arasında Türkiye'de 2. ve 3. ligde farklı takımları çalıştıran Memiş Özata, şunları söyledi:

"Geçmişi büyük bir takımda göreve başladım. Genç oyuncular yetiştirip, takımı iyi ligde iyi konuma getirmek hedefimiz. Genç oyuncuları yetiştirip, üst liglerde forma giymesini sağlamak istiyorum. Pandemi nedeniyle zor bir dönem geçiriyoruz. Yaz sonrası hedeflerimize yönelik adımlar atacağız. Takımımda Hollanda'nın Ajax takımı modelini uygulamaya çalışacağım. Dünyanın her yerinden yetenekli, genç oyunculara takıma şans verip, takımı üst sıralara taşımak istiyoruz. Başarılı oyuncuların Avrupa liglerinde büyük takımlara transferini gerçekleştirmek asıl hedefimiz" dedi.

Özata, Avrupa'da görev yapan Türk teknik direktör sayısının daha fazla olmasını diledi.

DHA
Kulübün hissedarı Reyhan Güler, başkan Stanislav Sorona ve teknik direktör Memiş Özata, takımın atkısıyla poz verdi.

Engin Fırat'a büyük övgü: Türkiye'den bir Klopp gibi
SPOR
Engin Fırat'a büyük övgü: Türkiye'den bir Klopp gibi

Abone Ol Google News
İSKİ duyurdu

İSKİ duyurdu

İstanbul'da barajların doluluk oranı yüzde 38,29'a yükseldi.
Çinli üreticiden temassız şarj

Çinli üreticiden temassız şarj

​Xiaomi tamamen kablosuz şarj teknolojisini duyurdu.
Taksim Camiinde sona doğru: Dış cephe tamam

​İkinci elde rekor düşüş: Fiyatlar da geriliyor.

​Kılıçdaroğlu'nun görüştüğü Ersin Şimşek'in tuhaf bağlantıları çıktı.
30 kilo<br>altınla kaçmıştı

30 kilo
altınla kaçmıştı

​Müşterilerin altınlarıyla kaçan kuyumcunun savunması pes dedirtti.
Diyarbakır'da vahşet

Diyarbakır'da vahşet

​Baba evine sığınan eşini öldürdü, oğlu, baldızı ve yeğenini yaraladı.
3.5 milyon doz<br>aşı daha Türkiye'de

3.5 milyon doz
aşı daha Türkiye'de

​Çin'den koronavirüs aşısı sevkiyatı sürüyor.
Balıkesir'de<br>feci kaza

Balıkesir'de
feci kaza

İşçi servisinin karıştığı kazada 3 kişi öldü.
Bakan'dan<br>sürpriz ziyaret

Bakan'dan
sürpriz ziyaret

​Dünyaca ünlü aktör Jason Statham ile görüştü.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.