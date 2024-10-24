Sofyan Amrabat: ’Jose Mourinho kupa demektir’

Fenerbahçe'de Sofyan Amrabat, Daily Mail'e verdiği röportajda sarı lacivertli takıma transfer sürecini anlattı.

ERİK TEN HAG BENİ MANCHESTER’DA TUTMAK İSTİYORDU

Geçtiğimiz sezonu Manchester United'da kiralık olarak geçiren deneyimli oyuncu o döneme ilişkin, "Erik ten Hag'la özel bir ilişkim var. Bu yaz beni Manchester United'da tutmak istiyordu. Ona en iyisini diliyorum ama bugünkü maç için değil, umarım kaybederler. Ayrılığımla ilgili şeyi Jason Wilcox'a (Manchester United Futbol Direktörü) sormalısınız." ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE’Yİ KALBİMLE SEÇTİM

Fenerbahçe'ye transferinde Jose Mourinho'nun etkili olduğunu aktaran Amrabat, "Mourinho sizi aradığında ve siz onun 1 numaralı hedefi olduğunuzda durum farklı oluyor. Fenerbahçe gerçekten beni istediğini hissettirdi. Sevgiyi hissettim ve hayır demek zordu. Kalbimle seçtim." açıklamasında bulundu.

MOURİNHO KUPA DEMEKTİR

Amrabat ayrıca, "Jose Mourinho, başarı ve kupalar kazanmak demektir. Buna ikna oldum ve bu sihir değil. Gelişmemiz gerekiyor. Çok sayıda kaliteli ve yeni isim var. Bu yüzden biraz zamana ihtiyacımız var. 6 ayda bile mükemmel olmayabilir ama futbolda özel bir şeyler yaratmak için zaman ihtiyacımız var." dedi.







