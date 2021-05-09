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Sol Bamba kanseri yenip maça çıktı

Bir dönem Trabzonspor’da da forma giyen ve şu an Cardiff City'de mücadele eden Sol Bamba, 4 aylık aranın ardından yeşil sahalara geri döndü.

Haber Merkezi İHA
Sol Bamba kanseri yenip maça çıktı
Bamba maçın son dakikalarında oyuna dahil oldu.

İngiltere Championship ekiplerinden Cardiff City’de forma giyen Sol Bamba, kanseri yendi.

Fildişi Sahilli savunmacı, ligin son hafta mücadelesinde takımının evinde Rotherham United ile oynadığı karşılaşmanın son dakikasında oyuna dahil oldu. Son lig maçına 16 Aralık 2020 yılında çıkan Bamba, tam 144 gün sonra yeşil sahalara ayak bastı.

"Gelecek sezon her şey daha iyi olacak"


Yaşadığı duyguları paylaşan Bamba, "Benim gibi bir kavganız varsa bütün zaferler değerlidir. Bunu başardığım için çok mutluyum. Gelecek sezon her şey daha iyi olacak. Takım arkadaşlarıma, personele ve etrafımdaki herkese destekleri ve sevgileri için teşekkür ediyorum" dedi.

2012-2014 yılları arasında Trabzonspor’da forma giyen Bamba, bu sezon Cardiff formasıyla 6 maçta mücadele edebildi.

Sol Bamba Trabzonspor formasıyla 35 maça çıkmıştı.
Sol Bamba Trabzonspor formasıyla 35 maça çıkmıştı.

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