Sol bek Ferdi'den sorulur

Ligde henüz golü olmayan ve 2 asisti bulunan 24 yaşındaki Ferdi Kadıoğlu, Fenerbahçe'nin sol kanattaki tüm atak başlangıçlarında yer alıyor ve pozisyon başlangıçlarını yapan isim oluyor.
Sol kanatta Tadic ile de iyi bir uyum yakalayan Ferdi rakip kanat oyuncularını durdururken, hücuma çıkışlarında da rakip savunmacıların en çekindiği bek oyuncularından biri haline geldi.
Sezon başında gönderilecek oyuncular arasında adı geçen Crespo sözleşme yenilendikten sonra kendine geldi. Portekizli futbolcu, ilk 9 haftada 1 maçta 20 dakika forma giymiş, 4 maçta kadro dışı kalmış ve 4 karşılaşmada yedek soyunmuştu, idmanlarda disiplinle ve hırsla çalışan Crespo, ligde son 4 maçta ilk 11'de yerini aldı.