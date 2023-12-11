Sol bek Ferdi'den sorulur

Süper Lig'deki son maçında ezeli rakibi Beşiktaş'ı deplasmanda 3-1 yenerek zirveyi bırakmayan Fenerbahçe'de Dzeko, Tadic, Szymanski ve İrfan Can Kahveci takımlarını sırtlamaya devam ediyor. Sarı-lacivertliler, ligde 40 gol atarken, 33 gol bu dört isimden geldi. Dört futbolcu bunun yanında 15 kez de asist yaptı.