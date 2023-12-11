|
Spor

Sol bek Ferdi'den sorulur

Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu her maç yükselen performansıyla sol bekte parlamaya devam ediyor. Fiziksel gelişimini oyun zekasıyla birleştiren milli futbolcu kusursuz bir sol beke evrildi. Ferdi, hem savunmada hem de hücuma katkısıyla sarı-lacivertli takımın kilit isimlerinden biri haline geldi.

Haber Merkezi
09:58 - 11/12/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Fenerbahçe ligde zirvede yer alıyor
Fenerbahçe ligde zirvede yer alıyor

Ligde henüz golü olmayan ve 2 asisti bulunan 24 yaşındaki Ferdi Kadıoğlu, Fenerbahçe'nin sol kanattaki tüm atak başlangıçlarında yer alıyor ve pozisyon başlangıçlarını yapan isim oluyor.


Sol kanatta Tadic ile de iyi bir uyum yakalayan Ferdi rakip kanat oyuncularını durdururken, hücuma çıkışlarında da rakip savunmacıların en çekindiği bek oyuncularından biri haline geldi.


Crespo pes etmedi formayı geri aldı

Sezon başında gönderilecek oyuncular arasında adı geçen Crespo sözleşme yenilendikten sonra kendine geldi. Portekizli futbolcu, ilk 9 haftada 1 maçta 20 dakika forma giymiş, 4 maçta kadro dışı kalmış ve 4 karşılaşmada yedek soyunmuştu, idmanlarda disiplinle ve hırsla çalışan Crespo, ligde son 4 maçta ilk 11'de yerini aldı.






#Fenerbahçe
#Ferdi Kadıoğlu
#Crespo
26 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Kopenhag deplasmanına mutlak galibiyet parolasıyla çıkıyor