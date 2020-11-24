Solskjaer önlem aldığı Başakşehirli futbolcuyu açıkladı

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu 4. haftasında Old Trafford’da Medipol Başakşehir ile karşı karşıya gelecek olan Manchester United’da teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, koronavirüs tedbirleri kapsamında online olarak gerçekleştirilen toplantıda açıklamalarda bulundu.

"Biraz daha disiplinli ve sabırlı olmamız gerekiyor"

Solskjaer, "İlk maçta yaptığımız hatalarımızı tekrar etmeyerek bugün bir dönüm noktası yaşamak istiyoruz. Futbolcularımla ve teknik ekiple yaptığımız toplantılar sonrasında, daha konsantre ve Başakşehir’den daha iyi bir futbol ortaya koymamız gerektiğini biliyoruz. İlk oyuna baktığımız zaman kendi hatalarımızı görebiliyoruz ve bunlar üzerinde gerekli çalışmaları gerçekleştirdiğimizi düşünüyoruz. Maç içerisinde biraz daha disiplinli ve sabırlı olmamız gerekiyor. Maçtan galibiyet ile ayrılacağımıza inanıyoruz ve bunun için mücadele vereceğiz" şeklinde konuştu.

Başakşehir'den tarihi galibiyet: Manchester United şaşkına uğradı UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcimiz Medipol Başakşehir, gruptaki üçüncü maçında İngiltere'nin dev ekiplerinden Manchester United'ı 2-1 mağlup etti. Temsilcimizin gollerini Demba Ba ve Visca attı.Karşılaşmadan dakikalar;10. dakikada Van de Beek’in pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Shaw’ın sert şutunda meşin yuvarlak uzak direk tarafından auta gitti.11. dakikada Deniz’in pasında ceza yayı önünde topla buluşan Visca’nın sert şutunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.13. dakikada Visca’nın uzun pasında orta sahada topla buluşan Demba Ba, ceza sahası içerisine girip kaleciyle karşı karşıya gelerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-032. dakikada sol taraftan Bolingoli’nin içeri çevirdiği topa kale önünde Alkesic’in yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Henderson’da kaldı.40. dakikada Deniz Türüç sol kanatta Mata’dan kaptığı topla sol taraftan çizgiye inerek içeri ortasını yaptı. Ceza yayı üzerinde Demba Ba arkaya indirdi. Arka direkte sağ çaprazında Visca’nın gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağara gönderdi. 2-043. dakikada sol taraftan Shaw’uun içeri çevirdiği topa kale önünde Martial’in yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-156’ncı dakikada Bruno Fernandes’in kullandığı serbest vuruşta barajı geçen etkili şutu kaleci Mert kurtardı.90+2'nci dakikada Shaw’un kullandığı köşe vuruşunda Mehmet Topal’ın ters vuruşunda Epureanu topu çizgiden çıkardı.Mücadeleyi Başakşehir 2-1’lik skorla kazandı.Başakşehir-Manchester United maç özetini izlemek için tıklayınBaşakşehir, evindeki 17. maçta 6. galibiyetini aldıUEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu üçüncü maçında Başakşehir, Fatih Terim Stadı’nda Manchester United’ı 2-1 ile geçti. Evinde Avrupa kupalarındaki 17. maçına çıkan Başakşehir 6. galibiyetini elde etti. Geriye kalan 16 maçta M.Başakşehir, 5 galibiyet, 5 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşamıştı. Turuncu-lacivertliler, sahasındaki maçlarda 17 gol atarken, ağlarında da 17 gol gördü.Edin Visca Avrupa kupalarındaki 14. golünü attıŞampiyonlar Ligi H Grubu üçüncü maçında Başakşehir, sahasında Manchester United’ı 2-1 mağlup etti. Turuncu-lacivertlilerin golleri 12. dakikada Demba Ba ve 40. dakikada Visca’dan geldi. Turuncu-lacivertlilerin Bosna-Hersekli yıldızı Visca, bu golle Avrupa kupalarındaki gol sayısını da 14’e çıkarmış oldu. 30 yaşındaki futbolcunun UEFA Avrupa Ligi eleme ve grup aşamalarında 11, Şampiyonlar Ligi elemelerinde de 2 golü bulunuyor. Edin Visca, aynı zamanda Başakşehir’in Avrupa’daki en golcü oyuncusu konumunda. Visca’yı 3’er golle Enzo Crivelli, Eljero Elia, Emre Belözoğlu, 2’şer golle de İrfan Can Kahveci ve Marcio Mossoro takip etti. Turuncu-lacivertlilerin Avrupa’daki kalan 6 golünde ise Martin Skrtel, Danijel Aleksic, Emmanuel Adebayor, Stefano Napoleoni, Kerim Frei ve Doka Madureira’nın imzası var.Tarihi zafer! pic.twitter.com/z2dEWHq11M— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) November 4, 2020 Başakşehir'in yıldızı Demba Ba kulüp tarihine geçti

"Oyuna hakim olmak zorundayız"

Fatih Terim Stadı’ndaki ilk müsabakada oyunun hakimi olamadıklarını vurgulayan deneyimli çalıştırıcı, "Bu sebeple maçın hakimi biz olmak istiyoruz. Bunun için çalıştık, gerekli adımları attık. Grup lideri olmamıza rağmen, bu durumuzu korumak istiyoruz ve bu maç bizim için çok önem arz ediyor. Gruptan çıkmak için en az 10 puana ihtiyacımız var, hatta 12 puana bile ihtiyacımız olabilir" diye konuştu.

Başakşehir'in yıldızı için flaş itiraf: Onu satmamalıydık Futbol yorumculuğu yapan eski İngiliz futbolcu Rio Ferdinand, Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United'ı 2-1 mağlup ettiği maçla ilgili çarpıcı tespitlerde bulundu.Demba Ba'nın golünde çıldırdıBaşakşehir'in Demba Ba ile bulduğu ilk golde Manchester United savunmasının yaptığı hataya isyan eden Ferdinand, "Bize karşı gelen ilk gol... Lütfen biri bana soyunma odasında buna neden olanlara tepki gösterildiğini ve sorumlu tutulduklarını söylesin. İlk golde takımın topu kaybedişi ve arkadaki boşluğa bir bakın" ifadelerini kullandı."Rafael'i satmamalıydık"Rio Ferdinand ayrıca maçın yıldızlarından olan Başakşehir'in sağ beki Rafael için, "Onu satmamalıydık" dedi.Turuncu-lacivertli temsilcimizin sezon başında Lyon'dan kadrosuna kattığı Rafael, 2015 yazında Manchester United'dan Fransız ekibine 3.2 milyon euro bedelle transfer olmuştu. We never should have sold @orafa2 #facts 😤— Rio Ferdinand (@rioferdy5) November 4, 2020 Rafael'in Manchester United karşısındaki istatistikleri;10 - Başakşehir - Manchester United maçında en fazla ikili mücadele kazanan oyuncu Rafael'di.Pas %: 78İkili mücadele: 10/13Sahipsiz top kazanma: 6Uzaklaştırma: 4Maruz kaldığı faul: 3Yürek. pic.twitter.com/i4MqRyLtBG— OptaCan (@OptaCan) November 4, 2020 Başakşehir'den tarihi galibiyet: Manchester United şaşkına uğradı

"Gulbrandsen için uyarılarımızı yaptık"

Süper Lig’de son iki maçta 3 gole imza atan Norveçli vatandaşı Fredrik Gulbrandsen hakkında ise Solskjaer, "Gulbrandsen için uyarılarımızı yaptık. Tanıdığım bir oyuncu, çok güçlü ve çok çabuk" ifadelerini kullandı.