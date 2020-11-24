Solskjaer önlem aldığı Başakşehirli futbolcuyu açıkladı

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu 4. haftasında Old Trafford’da Medipol Başakşehir ile karşı karşıya gelecek olan Manchester United’da teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, koronavirüs tedbirleri kapsamında online olarak gerçekleştirilen toplantıda açıklamalarda bulundu.
"Biraz daha disiplinli ve sabırlı olmamız gerekiyor"
Solskjaer, "İlk maçta yaptığımız hatalarımızı tekrar etmeyerek bugün bir dönüm noktası yaşamak istiyoruz. Futbolcularımla ve teknik ekiple yaptığımız toplantılar sonrasında, daha konsantre ve Başakşehir’den daha iyi bir futbol ortaya koymamız gerektiğini biliyoruz. İlk oyuna baktığımız zaman kendi hatalarımızı görebiliyoruz ve bunlar üzerinde gerekli çalışmaları gerçekleştirdiğimizi düşünüyoruz. Maç içerisinde biraz daha disiplinli ve sabırlı olmamız gerekiyor. Maçtan galibiyet ile ayrılacağımıza inanıyoruz ve bunun için mücadele vereceğiz" şeklinde konuştu.
Başakşehir'den tarihi galibiyet: Manchester United şaşkına uğradı
UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcimiz Medipol Başakşehir, gruptaki üçüncü maçında İngiltere'nin dev ekiplerinden Manchester United'ı 2-1 mağlup etti. Temsilcimizin gollerini Demba Ba ve Visca attı.Karşılaşmadan dakikalar;10. dakikada Van de Beek’in pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Shaw’ın sert şutunda meşin yuvarlak uzak direk tarafından auta gitti.11. dakikada Deniz’in pasında ceza yayı önünde topla buluşan Visca’nın sert şutunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.13. dakikada Visca’nın uzun pasında orta sahada topla buluşan Demba Ba, ceza sahası içerisine girip kaleciyle karşı karşıya gelerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-032. dakikada sol taraftan Bolingoli’nin içeri çevirdiği topa kale önünde Alkesic’in yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Henderson’da kaldı.40. dakikada Deniz Türüç sol kanatta Mata’dan kaptığı topla sol taraftan çizgiye inerek içeri ortasını yaptı. Ceza yayı üzerinde Demba Ba arkaya indirdi. Arka direkte sağ çaprazında Visca’nın gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağara gönderdi. 2-043. dakikada sol taraftan Shaw’uun içeri çevirdiği topa kale önünde Martial’in yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-156’ncı dakikada Bruno Fernandes’in kullandığı serbest vuruşta barajı geçen etkili şutu kaleci Mert kurtardı.90+2'nci dakikada Shaw’un kullandığı köşe vuruşunda Mehmet Topal’ın ters vuruşunda Epureanu topu çizgiden çıkardı.Mücadeleyi Başakşehir 2-1’lik skorla kazandı.Başakşehir-Manchester United maç özetini izlemek için tıklayınBaşakşehir, evindeki 17. maçta 6. galibiyetini aldıUEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu üçüncü maçında Başakşehir, Fatih Terim Stadı’nda Manchester United’ı 2-1 ile geçti. Evinde Avrupa kupalarındaki 17. maçına çıkan Başakşehir 6. galibiyetini elde etti. Geriye kalan 16 maçta M.Başakşehir, 5 galibiyet, 5 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşamıştı. Turuncu-lacivertliler, sahasındaki maçlarda 17 gol atarken, ağlarında da 17 gol gördü.Edin Visca Avrupa kupalarındaki 14. golünü attıŞampiyonlar Ligi H Grubu üçüncü maçında Başakşehir, sahasında Manchester United’ı 2-1 mağlup etti. Turuncu-lacivertlilerin golleri 12. dakikada Demba Ba ve 40. dakikada Visca’dan geldi. Turuncu-lacivertlilerin Bosna-Hersekli yıldızı Visca, bu golle Avrupa kupalarındaki gol sayısını da 14’e çıkarmış oldu. 30 yaşındaki futbolcunun UEFA Avrupa Ligi eleme ve grup aşamalarında 11, Şampiyonlar Ligi elemelerinde de 2 golü bulunuyor. Edin Visca, aynı zamanda Başakşehir’in Avrupa’daki en golcü oyuncusu konumunda. Visca’yı 3’er golle Enzo Crivelli, Eljero Elia, Emre Belözoğlu, 2’şer golle de İrfan Can Kahveci ve Marcio Mossoro takip etti. Turuncu-lacivertlilerin Avrupa’daki kalan 6 golünde ise Martin Skrtel, Danijel Aleksic, Emmanuel Adebayor, Stefano Napoleoni, Kerim Frei ve Doka Madureira’nın imzası var.Tarihi zafer! pic.twitter.com/z2dEWHq11M— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) November 4, 2020 Başakşehir'in yıldızı Demba Ba kulüp tarihine geçti
"Oyuna hakim olmak zorundayız"
Fatih Terim Stadı’ndaki ilk müsabakada oyunun hakimi olamadıklarını vurgulayan deneyimli çalıştırıcı, "Bu sebeple maçın hakimi biz olmak istiyoruz. Bunun için çalıştık, gerekli adımları attık. Grup lideri olmamıza rağmen, bu durumuzu korumak istiyoruz ve bu maç bizim için çok önem arz ediyor. Gruptan çıkmak için en az 10 puana ihtiyacımız var, hatta 12 puana bile ihtiyacımız olabilir" diye konuştu.
Başakşehir'in yıldızı için flaş itiraf: Onu satmamalıydık
Futbol yorumculuğu yapan eski İngiliz futbolcu Rio Ferdinand, Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United'ı 2-1 mağlup ettiği maçla ilgili çarpıcı tespitlerde bulundu.Demba Ba'nın golünde çıldırdıBaşakşehir'in Demba Ba ile bulduğu ilk golde Manchester United savunmasının yaptığı hataya isyan eden Ferdinand, "Bize karşı gelen ilk gol... Lütfen biri bana soyunma odasında buna neden olanlara tepki gösterildiğini ve sorumlu tutulduklarını söylesin. İlk golde takımın topu kaybedişi ve arkadaki boşluğa bir bakın" ifadelerini kullandı."Rafael'i satmamalıydık"Rio Ferdinand ayrıca maçın yıldızlarından olan Başakşehir'in sağ beki Rafael için, "Onu satmamalıydık" dedi.Turuncu-lacivertli temsilcimizin sezon başında Lyon'dan kadrosuna kattığı Rafael, 2015 yazında Manchester United'dan Fransız ekibine 3.2 milyon euro bedelle transfer olmuştu. We never should have sold @orafa2 #facts 😤— Rio Ferdinand (@rioferdy5) November 4, 2020 Rafael'in Manchester United karşısındaki istatistikleri;10 - Başakşehir - Manchester United maçında en fazla ikili mücadele kazanan oyuncu Rafael'di.Pas %: 78İkili mücadele: 10/13Sahipsiz top kazanma: 6Uzaklaştırma: 4Maruz kaldığı faul: 3Yürek. pic.twitter.com/i4MqRyLtBG— OptaCan (@OptaCan) November 4, 2020 Başakşehir'den tarihi galibiyet: Manchester United şaşkına uğradı
"Gulbrandsen için uyarılarımızı yaptık"
Süper Lig’de son iki maçta 3 gole imza atan Norveçli vatandaşı Fredrik Gulbrandsen hakkında ise Solskjaer, "Gulbrandsen için uyarılarımızı yaptık. Tanıdığım bir oyuncu, çok güçlü ve çok çabuk" ifadelerini kullandı.
Okan Buruk açıkladı: UEFA oynamasına izin verdi
UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu dördüncü maçında yarın deplasmanda Manchester United ile karşılaşacak olan Başakşehir, bu zorlu mücadele öncesi İngiltere’ye hareket etti. Turuncu-lacivertlilerin teknik direktörü Okan Buruk da İstanbul Havalimanı’nda müsabakaya dair basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.“Bundan sonraki geleceğimizi belirleyecek önemli karşılaşmalardan biri”Ülke puanı ve Türk futbolunun prestiji için kazanmak istediklerini dile getiren Buruk, “İlk maçı burada oynadık Manchester United ile dönüş turuna geçtik. 3 tane daha maçımız var, birincisi Manchester United. Son kazandığımız karşılaşma grupta bizim de iddiamızın olduğunu gösterdi. İlk karşılaşmayı kaybetmiştik, üçüncü maçtaki galibiyetimiz tekrar gruptaki hem üçüncülük şansımızı hem de ilk 2’ye girme şansımızı ortaya çıkardı. Bu yolda çok önemli bir karşılaşma oynayacağız. Bizim için bundan sonraki geleceğimizi belirleyecek önemli karşılaşmalardan biri. Kazanmamız için birçok neden var. Birincisi tabii ki hep ülke puanını en öne koyuyoruz. Ülke puanı için, kulübümüz için, Türk futbolunun prestiji için kazanmamız gerekiyor. Onun yanında kendi başarılarımız için de kazanmamız gereken maçlardan biri. Burada hem benim hem oyuncularımın hem de Avrupa’da bundan önce bir şeyler ispat etmiş çok fazla oyuncumuz var. Ama ispat etmeye çalışan, ilk defa Şampiyonlar Ligi’nde oynayan da birçok oyuncumuz var. Benim için aynı şekilde ilk defa Şampiyonlar Ligi’nde yarışıyorum. Tabii ki bu maçların havası çok daha farklı oluyor. Konsantrasyon çok daha farklı” ifadelerini kullandı.🦉 Višća & Demba Ba catch Manchester United on the break...🟡🔵 İstanbul Başakşehir's 1st ever Champions League goal!#UCL | @dembabafoot | @ibfk2014 pic.twitter.com/JtAVP75UEO— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) November 9, 2020 “Milli takım aralarının kulüp takımlarına çok büyük zarar verdiğini düşünüyorum”Bu sezon çok yoğun bir fikstürden geçtiklerinin altını çizen deneyimli çalıştırıcı, “En son Manchester galibiyeti sonrası lige dönüşte daha çok sıkıntı yaşadık. Özellikle Gençlerbirliği ve Beşiktaş maçının ilk yarılarında lige konsantrasyon anlamında hazırlanmakta zorlandık. Çok yoğun bir fikstür. Bu kadar yoğun bir fikstür içinde uzun bir yolculuk yapacağız. Salı günü maç oynayıp geleceğiz ve cumartesi tekrar maç oynayacağız. Bu süreç zor bir süreç, en iyi yanı milli takım maçlarının mart ayına kadar olmaması. Milli takım aralarının kulüp takımlarına çok büyük zarar verdiğini düşünüyorum. Şu zamanda pandemi sürecindeki fikstürün hem Türkiye ligi için çok zor olduğunu hem de UEFA’nın belirlediği fikstürün bu sene çok daha sert. Çünkü oyuncularımız çarşamba günü maç oynadı, perşembe günü döndüler. Cumartesi tekrar maça çıkmak zorunda kaldılar. Aynı şekilde milli takım için de çok zor olduğunu düşünüyorum. Şenol hoca için de çok zor bir süreç olduğunu düşünüyorum. Burada en büyük zorluğu yaşayan da futbolcular aslında. Futbolcuları robot gibi görüyoruz. Çok maç oynuyorlar, evlerine çok az gidebiliyorlar. Zaten virüs kapma endişesiyle yaşayan bir grup. Onun yanında bir de milli takıma giden oyuncu oradan ağır eleştirilerle dönebiliyor. Eleştirileri milli takım hocasına da yapabiliyoruz. Şunun da altını çizmek lazım, çok zor bir dönemden geçiyoruz. Biraz daha hoşgörülü olmak zorundayız hem oyunculara hem teknik adamlara hem futbol ailesinin bütün bireylerine. Çok zorlu günler geçiriyoruz. Bu zorlu günlerin içerisinde oyuncular da robot değil, onlar da en iyisini yapmaya çalışıyorlar” diye konuştu.“UEFA, Mert’e oynar izni verdi”Manchester United mücadelesi öncesi takımdaki eksiklerden de bahseden Okan Buruk, “Mert Günok pozitif çıktı ama sonra negatif çıktı. Mert en dikkatli oyuncularımızdan biri, çift maske takar. Mert’te ilk testin pozitif olması şaşırttı ama sonra 4 test negatif çıktı. UEFA 'oynar' izni verdi. Aleksic bizle beraber değil, Mehmet Topal’ın adalesinde yırtık var, Caiçara yok, Crivelli yok. İnşallah Türkiye’yi Manchester’da da en iyi şekilde temsil edeceğiz" şeklinde konuştu. Başakşehir'den tarihi galibiyet: Manchester United şaşkına uğradı
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