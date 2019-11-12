Son adımı atacağız

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri’nde (EURO 2020) 14 Kasım’da İstanbul’da İzlanda ve 17 Kasım’da deplasmanda Andorra ile oynanacak karşılaşmalar öncesinde Riva’daki TFF Hasan Doğan Milli Takım Tesisleri’nde basın toplantısı düzenledi. Grupta büyük bir mücadele olduğunu ve oynayacakları 2 maçtan 6 puan ile ayrılmak istediklerini ifade eden Şenol Güneş, “Yarışta ilk günden beri oldukça mesafe kat ettik ve son düzlüğe geldik. Son adımı iyi atmak istiyoruz. Kalan iki maçımızdan 6 puan hedefliyoruz ve beraberlikte de gruptan çıkışı garantileyeceğiz. Hedefimiz Avrupa Şampiyonası’na gitmek olduğu için bunu gerçekleştirmek istiyoruz. Rakibin, maça ne kadar önem verdiğini biliyoruz. Daha önce başardığımız iyi sonuçlarla Türkiye’yi mutlu ettiğimiz gibi bunu yeniden yaşamak istiyoruz. İstanbul’da stadyumda olan ve tüm taraftarlarımızla aynı heyecanı duyarak mutlu ayrılmak istiyoruz” dedi.

GELDİĞİMİZ NOKTADAN MEMNUNUM

Milli takımın şu andaki performansından son derece memnun olduğunu belirten Şenol Güneş, “Kulüplerimiz ve oyuncularımızla birlikteyiz. Oralardan aldığımız oyuncularla Avrupa’da yarışmak istiyoruz ve yarışıyoruz. Kulüplerimizin beklenenin dışında sonuçlar alması bizi üzüyor. Son müsabakalara bakıldığında UEFA Şampiyonlar Ligi’nden ve UEFA Avrupa Ligi’nden elendiklerini görüyoruz. Milli takım olarak söyleyeceğimiz 4 büyüklerden 7 oyuncu aldık. Bu sayı eskiden daha fazlaydı. Şu an itibari ile İzlanda ve Andorra maçını kazanacak oyuncularımız var. Türk insanına milli takımdan ne istiyorsa o yapıda olmaya çalıştık. Sonuçlarında bize katkı yaptığını görüyoruz. Halk bu takımı seviyor. Ait olma duygusu hem takımda hem de halkta var. Yeni oyuncuların da önünü açmak istiyoruz. Yeni nesillere iyi izler bırakıyorlar ve onun sorumluluğu çok büyük. Geldiğimiz noktadan memnunum. İzlanda karşısında iyi bir sonuçla Avrupa Şampiyonası’na gitmeyi garantileyerek gelecek nesillerin de önünü açarız” ifadelerini kullandı.

HEYECANLI VE COŞKULU OLMALIYIZ

İzlanda maçına çok daha inançlı ve güvenli çıkacaklarını söyleyen Güneş, “Oynamadan maç kazanılmıyor, bize öyle bir rahatlık yok güven var. Maçları önemsiyoruz. Maç bizim için final olacak, son adımı yapıyoruz. Tüm maçların toplamından daha heyecanlı ve coşkulu olmalıyız. Bu duyguyla çıkarsak işimiz kolay olur. Rakibimiz bize karşı savaşçı olacak ve en az onlar kadar isteyeceğiz. Daha agresif olacağız ve bizi orada yenen takıma karşı kazanarak gruptan çıkmak istiyoruz” diye konuştu. Genç oyuncularla gurur duyduğunu belirten Güneş, “Çağlar ve Merih her şeyi başarabilir. Bizim eğitim ve birlikte hareket etme problemimiz var. Bu sayılar artmalı, hepsiyle gurur duyuyorum. Aldığımız saha sonuçları sizi bozmamalı ve sürdürülebilir olmalı. 52 yıl bu işin içinde olmak ve bu itibarda kalmak en büyük sermaye” diye konuştu. Kaptan Emre Belözoğlu’nun sakatlığı ve takımdaki yeri hakkında konuşan Güneş, “Emre bizim için lider oyuncu, kaptanımız. Tecrübesiyle bize katkı yapıyor. Sakat ama kamptan ayrılmayacak” dedi.

Bütün ülke yanımızda

Geçmiş başarılara değil geleceğe baktığını dile getiren Güneş, “Geriye dönük bakmıyorum. Geleceğe bakıyorum ve planlıyorum, hayaller kuruyorum. Gideceğimiz yolu geçmişten tecrübeyle daha iyi gideriz. Avrupa Şampiyonasına bu maçla birlikte gideriz. Ülke ve bizim için de sevindirici olur. Bütün ülke yanımızda. O duyguyu alıyoruz. Katıldığımızda yine birlikte olacağız. Avrupa şampiyonasında neler yapacağımızı da sonra konuşuruz” dedi. Gelecek hedeflerinde 2022 Dünya Kupası’nda da yer almak olduğunu dile getiren tecrübeli teknik adam, “2022 Dünya Kupası finallerinde olmak istiyoruz” şeklinde konuştu.

Üzülmeyin şimdilik gitmiyorum

Şenol Güneş, bir panelde kullandığı “2022 benim için final olacak” sözünün hatırlatılması üzerine, “İkinci defa gittikten sonra üçüncüye gitmeye zaman bulabilir miyim diye söyledim. İzlanda maçına da final diyorum, son maçım değil. 2022 Dünya Kupası finallerinde olmak istiyoruz. Allah bize o günleri bir göstersin. Ne yapacağımızı hep beraber konuşuruz. Üzülmeyin, şimdilik gitmiyorum” cevabını verdi.

Gökhan’ın yerine Altay kadroda

A Milli Takım’ın EURO 2020 Elemeleri H Grubu’nda 14 Kasım’da İstanbul’da İzlanda ve 17 Kasım’da deplasmanda Andorra ile oynayacağı maçların hazırlıklarına dün başladı. Riva’daki TFF Hasan Doğan Tesisleri’ndeki idman öncesi teknik direktör Şenol Güneş, futbolcularla toplantı yaptı. Sakatlığı nedeniyle Çaykur Rizespor kalecisi Gökhan Akkan kamptan ayrılırken, yerine Fenerahçe’den Altay Bayındır kampa dahil oldu.

İzlanda maçına İngiliz hakem

EURO 2020 Elemeleri H Grubu’nda Türkiye’nin İstanbul’da İzlanda ile oynayacağı maçı İngiliz hakem Anthony Taylor’un yönetecek. Türk Telekom Stadı’nda saat 20.00’de başlayacak maçta Taylor’un yardımcılıklarını Gary Beswick ve Adam Nunn yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Stuart Attwell olacak.