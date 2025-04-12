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Beşiktaş'ın toplam borcu açıklandı

Beşiktaş'ın toplam borcu açıklandı

11:3812/04/2025, Cumartesi
G: 12/04/2025, Cumartesi
AA
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Beşiktaş'ta divan kurulu toplantısı yapıldı.
Beşiktaş'ta divan kurulu toplantısı yapıldı.

Beşiktaş'ta 2025 yılı 1. olağan divan kurulu toplantısı başladı. Kurulda, siyah-beyazlı kulübün toplam borcu 15 milyar 65 milyon 312 bin 308 TL olarak açıklandı.

Beşiktaş Kulübünün 2025 yılı 1. olağan divan kurulu toplantısı başladı.


ICEC İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı-Anadolu Oditoryumu'nda gerçekleştirilen toplantıya, siyah-beyazlı kulübün başkanı Serdal Adalı ve yönetim kurulu üyeleri, divan kurulu başkanı Tevfik Yamantürk ile divan kurulu üyeleri katıldı.


Eski başkanlar Hasan Arat ile Ahmet Nur Çebi de divan kuruluna iştirak etti. Toplantı öncesinde kulüp üyeliğinde 50. yılını dolduranlara mazbataları verildi.


Kulübün borcu açıklandı


Beşiktaş'ın 31 Aralık 2024 itibariyle toplam borcu 15 milyar 65 milyon 312 bin 308 TL olarak açıklandı.



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