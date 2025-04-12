Beşiktaş Kulübünün 2025 yılı 1. olağan divan kurulu toplantısı başladı.





ICEC İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı-Anadolu Oditoryumu'nda gerçekleştirilen toplantıya, siyah-beyazlı kulübün başkanı Serdal Adalı ve yönetim kurulu üyeleri, divan kurulu başkanı Tevfik Yamantürk ile divan kurulu üyeleri katıldı.





Eski başkanlar Hasan Arat ile Ahmet Nur Çebi de divan kuruluna iştirak etti. Toplantı öncesinde kulüp üyeliğinde 50. yılını dolduranlara mazbataları verildi.





Kulübün borcu açıklandı





Beşiktaş'ın 31 Aralık 2024 itibariyle toplam borcu 15 milyar 65 milyon 312 bin 308 TL olarak açıklandı.







