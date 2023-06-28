Joaquin Fernandez
Trabzonspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında transfer harekatını sürdürmeye devam ediyor. Dün akşam resmi olarak ilk transferini açıklayan bordo-mavililer, ikinci hamleyi de yaptı.
Son olarak Real Valladolid forması giyen İspanyol stoper Joaquin Fernandez'i İstanbul'a davet eden Trabzonspor, 27 yaşındaki futbolcuyu KAP'a da bildirdi.
KAP'a yapılan bildirimde, "Serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Joaquin Fernandez Moreno'nun Kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna duyurulur" denildi.
Fernandez'in akşam saatlerinde İstanbul'da olması bekleniyor.