|
Spor

Trabzonspor Joaquin Fernandez'i KAP'a bildirdi

Yeni sezon hazırlıkları için transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Yunan orta saha Kourbelis'in ardından ikinci ismi de Kamuoyu Aydınlatma Platformu (KAP)'na bildirdi. Bordo-mavililer İspanyol stoper, Joaquin Fernandez ile transfer görüşmelerine başlandığını açıkladı.

15:20 . 28/06/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Joaquin Fernandez

Joaquin Fernandez

Trabzonspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında transfer harekatını sürdürmeye devam ediyor. Dün akşam resmi olarak ilk transferini açıklayan bordo-mavililer, ikinci hamleyi de yaptı.


Son olarak Real Valladolid forması giyen İspanyol stoper Joaquin Fernandez'i İstanbul'a davet eden Trabzonspor, 27 yaşındaki futbolcuyu KAP'a da bildirdi.


KAP'a yapılan bildirimde, "Serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Joaquin Fernandez Moreno'nun Kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna duyurulur" denildi.


Fernandez'in akşam saatlerinde İstanbul'da olması bekleniyor.


#Süper Lig
#Trabzonspor
#Joaquin Fernandez
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Kurban eti ve kurban derisi satılır mı satmak caiz mi?