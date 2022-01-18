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Soner Dikmen hem ağladı hem ağlattı

Konyaspor'un 27 yaşındaki genç futbolcusu Ahmet Çalık'ın geçirdiği trafik kazası sonrası yaşamını yitirmesi tüm Türkiye'yi yasa boğmuştu. Bugün oynanan Adana Demirspor maçı öncesi Konya'da duygu dolu anlar yaşandı. Ahmet Çalık için tribüne gelen binlerce taraftar duyguseli yaşarken maç sonunda Çalık'ın arkadaşları röportaj verirken zor anlar yaşadı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Soner Dikmen hem ağladı hem ağlattı
Soner Dikmen, Ahmet Çalık'la Gençlerbirliği döneminden beri tanışıyor. İki çocukluk arkadaşının yolları Süper Lig ekibi Konyaspor'da tekrar kesişmişti. 28 yaşındaki Dikmen, maç sonundaki röportajında yaptığı duygu dolu konuşmayla hem ağladı hem de izleyenleri ağlattı.

Geçtiğimiz hafta elim bir trafik kazasında genç yaşta hayata veda eden Ahmet Çalık için bugün Konya'da Adana Demir maçı öncesi anma töreni düzenlendi.

Maç öncesi oldukça duygusal anların yaşandığı Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda maç sonunda da duyguseli devam etti.

  • Ahmet Çalık'ın çocukluk arkadaşı Soner Dikmen, maç sonunda yayıncı kuruluşa verdiği röportajda hem ağladı hem de ağlattı.

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'Dünya fani, ölüm baki'

Adana Demirspor'u 1-0 mağlup ettikleri maç sonrası yayıncı kuruluş beINSPORTS'a röportaj veren Soner Dikmen arkadaşı Ahmet Çalık hakkında duygu dolu bir röportaj verdi. Dikmen; 'Dünya fani, ölüm baki dedikleri bu olsa gerek. Bir ölüm düşünün ki tüm Türkiye arkasından ağladı' ifadelerini kullandı.

Soner Dikmen herkesi duygulandırdı
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Soner Dikmen herkesi duygulandırdı
Geçtiğimiz hafta elim bir trafik kazasında genç yaşta hayata veda eden Ahmet Çalık için bugün Konya'da Adana Demir maçı öncesi anma töreni düzenlendi. Maç öncesi oldukça duygusal anların yaşandığı Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda maç sonunda da duyguseli devam etti. Ahmet Çalık'ın çocukluk arkadaşı Soner Dikmen, maç sonunda yayıncı kuruluşa verdiği röportajda hem ağladı hem de ağlattı.


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