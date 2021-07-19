Sörloth adım adım Fırtına’ya

Yeni sezon hazırlıklarını İstanbul’da sürdüren Trabzonspor’da, transfer çalışmaları da devam ediyor. Bordo-mavililerin dört gözle Almanya’dan cevap beklediği Alexander Sörloth konusunda yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Takımı RB Leipzig’in kamp programından sonra karar verileceği belirtilen Norveçli oyuncu için teknik direktörü gidişi için açık kapı bıraktı. Sörloth’un takımındaki geleceğini belirleyecek hazırlık maçlarında istenilen düzeyde olmadığı öğrenilirken, RB Leipzig Tenik Direktörü Jesse Marsch, AZ Alkmar ile oynadıkları hazırlık maçı sonrası Sörloth hakkında açıklamalar da bulundu. Tecrübeli çalıştırıcı transfer döneminde Norveçli forvet için için her şeyin olabileceğini, ayrılığın da muhtemel olasılıklar dahilinde olduğunu belirterek, “Alexander iyi bir karakter. Her gün çalışmaya yüzde 100 ile geliyor. Fit ve pozitif. Ancak transfer döneminde ne olacağını göreceğiz. Henüz takımla ilgili çalışmalarımızı noktalamadık” dedi.

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HAZIRLIK MAÇINDA ETKİSİZ KALDI

RB Leipzig’in AZ Alkmaar’ı Samardzic’in golüyle 1-0 yendikleri maçta forma giyen Alexander Sörloth, oynadığı futbol ve gösterdiği performansla teknik heyetten geçerli notu alamadı. Öte yandan Alman basını, Andre Silva ve Brian Brobbey’in, Sörloth’un önünde yer aldığını belirtirken, ayrılık ihtimalinin çok güçlü olduğunu belirtti. Haberde ayrıca Norveçli oyuncunun kısa sürede yeni bir takıma kiralık olarak gönderileceğinin kesin olduğu ve gitmesi muhtemel takımlarından başında ise eski takımı Trabzonspor olduğu öne sürüldü. Bordo-mavili yöneticilerin Sörloth transferini bayram sürecinde açıklayarak taraftarlara hediye etmek istediği öğrenildi.