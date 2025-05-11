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Sörloth'tan tarihe geçen hat-trick

Sörloth'tan tarihe geçen hat-trick

11:4811/05/2025, Pazar
G: 11/05/2025, Pazar
AA
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Sörtloth, bu sezon ligdeki gol sayısını 17'ye yükseltti.
Sörtloth, bu sezon ligdeki gol sayısını 17'ye yükseltti.

Atletico Madrid, İspanya 1. Futbol Ligi'nde (LaLiga) konuk ettiği Real Sociedad'ı Alexander Sörloth'un ilk 30 dakikadaki golleriyle 4-0 mağlup etti. İlk 11 dakikada 3 gol atan Norveçli santrfor, LaLiga tarihinin en erken 'hat-trick'ini yaptı.

Ligin 35. haftasında, Madrid ekibinin konuk ettiği Real Sociedad'ı 4-0 yendiği maçtaki goller 7, 10, 11 ve 30. dakikalarda Norveçli golcü Sörloth'tan geldi.


Atletico Madrid ekibinin 29 yaşındaki Norveçli golcüsü, maçın ilk 11 dakikasında hat-trick yaparken bu goller, 7 ile 11. dakikalar arasında 4 dakika içinde geldi.


LaLiga tarihinin en erken hat-trick'ini maçın ilk 11 dakikasında yapan Sörloth, 4. golünü ise 30. dakikada attı.


Ligde Barcelona ve Real Madrid'in ardından 3. sırada yer alan Atletico Madrid, bu galibiyetle puanını 70'e çıkarırken Real Sociedad ise 43 puanda kaldı.






#La Liga
#Atletico Madrid
#Alexander Sörloth
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