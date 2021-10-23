​Sorunun adı Mesut Özil

Fenerbahçe’de yıldız orta saha oyuncusu Mesut Özil sorun oluyor. Yedek kaldığında ya da oyundan erken alındığında sorun çıkartan Mesut Özil, oyun sistemi nedeniyle de teknik direktör Vitor Pereira’yı eleştiriyor. Mesut Özil, Portekizli teknik adamın hızlı ve hareketli oyun sistemine uymuyor. Pereira oyun sisteminde dinamik, daha fazla koşan ve atletik oyuncular istiyor, ileri üçlüde görev verdiği hücum oyuncularından da her zaman maksimumu düzeyde defansif katkı bekliyor. Mesut Özil bu sisteme uymuyor. Yıldız oyuncunun fiziksel durumundan memnun olmayan Pereira, oyun sistemine uymamasına rağmen Mesut Özil’i oynatmak zorunda kalıyor.

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10 numarada hayal kırıklığı

Pereira, Antwerp maçında Mesut Özil’in yeteneklerinden faydalanmak adına oyun sistemine de dokunuş yaptı ve yıldız futbolcuya 10 numara pozisyonunda görev verdi. Ancak Anwerp maçındaki performansıyla da Mesut Özil hayal kırıklığı yaşattı. Yıldız oyuncu ile Pereira arasında soğuk rüzgarlar eserken, Mesut Özil-Pereira arasındaki krizin daha fazla büyümemesi adına yönetim devreye girdi. Yönetim, yıldız futbolcu ile görüşerek, sadece sahaya odaklanmasını istedi. Fenerbahçe’de Mesut Özil ile daha önce de ‘forma fırlatma’ krizi yaşayan Vitor Pereira, şimdiye dek oyuncusunu kadrodan kesmedi. Portekizli teknik adam, sarı-lacivertli takımdaki ilk döneminde de Hollandalı yıldız oyuncu Robin van Persie ile sorun yaşamıştı.

Asla kimseyi hedef almadım

Antwerp maçının 66. dakikasında kenara alındığında su şişelerini tekmeleyen ve sinirli görüntüsü göze çarpan Mesut Özil’den açıklama geldi. Özil, sosyal medyadan yaptığı açıklamada kimseyi hedef almadığını söylerken,

ifadelerini kullandı.