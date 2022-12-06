Spalletti: "Bir gün Türkiye'de antrenörlük yapmak isterim"

İtalya Serie A'da açık ara liderlik koltuğunda oturan Napoli'nin teknik direktörü Luciano Spalletti, bir gün Türkiye'de çalışmayı istediğini söyledi.

"Türkiye'de antrenörlük yapmak güzel olur"

Türkiye'de çalışıp çalışamayacağının sorulması üzerine dünyaca ünlü teknik adam, "Burada antrenörlük yapmak güzel olur. Keşke bir gün burada antrenörlük yapabilsem. Çok kaliteli hocalar buraya tesadüfen gelmedi" dedi.

"O dönemde bile kendisinden bir şeyler öğreniyordum"

Adana Demirspor'da Vincenzo Montella, Fatih Karagümrük'te Andrea Pirlo ve Alanyaspor'da Francesco Farioli'nin çalıştığını hatırlatan Spalletti, "Şu anda Montella, Pirlo ve Farioli burada. Farioli'yi çok yakından tanırım, arkadaşım. Onun ne kadar kaliteli bir futbol adamı ve potansiyelli olduğunu bilirim. Montella da puan tablosunda 3. sırada. Fenerbahçe ile Galatasaray arkasında yer almak için olağanüstü bir şeyler yapmış olmalı. Kendisi benim eski futbolcum. O dönemde bile kendisinden bir şeyler öğreniyordum. Teknik adam olarak da karşı karşıya geldik. Futbolcu veya teknik adam olarak karşılaştığımızda ne kadar zorlu bir rakip olduğunu her zaman gördüm. Futbol bilgisi çok üst düzey. Şimdi hoca olarak da herkese kanıtlıyor. Kendisine karşı mağlubiyetler yaşadım. Bir gün Türkiye'de antrenörlük yapmak isterim" diye konuştu.

REKLAM

"Türk futbolu da Avrupa seviyesinde"

Kariyerinde Roma, Udinese, Zenit ve Inter gibi takımları çalıştıran Spalletti, Türk futboluyla ilgili, "İnsanlar ikinci seviyeymiş gibi bakıyor ama aslında Türk futbolu da Avrupa seviyesinde. Buraya önemli teknik direktörler geliyorsa bu bir tesadüf değildir. Buradaki potansiyeli görmüşlerdir. Bu potansiyeli öne çıkararak önemli Türk takımlarında veya Avrupa'daki önemli takımlarda çalışma fırsatı yakalamak için uğraşıyorlar. Buradaki futbol Avrupa'dan uzak değil. Buraya gelen hocalar hem kendilerini hem de buradaki futbolu geliştirmek için çok çalışıyorlar" ifadelerini kullandı.

"Fatih Terim ile bir arkadaştan daha fazla ilişkimiz var"

Dünyaca ünlü teknik adam, Fatih Terim ile ilgili, "Fatih Terim ile bir arkadaştan daha fazla ilişkimiz var. Yıllarca görüşmeyebiliriz ama birbirimizi gördüğümüzde sanki aileden birini görüyor gibiyiz. Sarılıyoruz, konuşuyoruz, hikayeler anlatıyoruz. Floransa'nın dışında yaşayan birisiyim. Orada da insanların Fatih Terim ile ilgili ne düşündüğünü anlayıp gördüm. Ne kadar büyük bir insan olduğunu da oradan anlayabilirsiniz" dedi.

REKLAM

"Koulibaly'nin yerini çok iyi bir şekilde doldurdu"

Sezon başında yaklaşık 40 milyon euroya İngiltere'nin Chelsea takımına transfer olan Kalidou Koulibaly'nin yerini doldurması için Min-Jae'yi aldıklarını aktaran tecrübeli teknik adam, "Koulibaly'nin gidişinden sonra çok büyük bir futbolcu transfer etmemiz gerekiyordu. Kim Min-Jae'yi ilk seyrettiğimde ne kadar kaliteli bir futbolcu olduğunu sezmiştim. Bize geldikten sonra gördüğümde ne kadar fazla kaliteye sahip olduğunu, ne kadar büyük bir şampiyon transfer ettiğimizi anladım. Koulibaly'nin gidişinden sonra oraya çok önemli bir oyuncu almamız gerekiyordu ve yerini çok iyi bir şekilde doldurdu." şeklinde konuştu.