Sparta Prag - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Play-Off Turu 3-2 biten ilk maçın rövanşında deplasmanda Çekya temsilcisi Sparta Prag’a konuk olacak. 22 Şubat Perşembe saat 23.00’de oynanacak karşılaşmayı İngiliz hakem Anthony Taylor yönetecek. Çek Cumhuriyeti takımlarına konuk olduğu son üç Avrupa kupası maçının hiçbirini kazanamayan Galatasaray, bugün galibiyet için sahada olacak. Peki, Sparta Prag - Galatasaray maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte maç hakkında merak edilen tüm detaylar.
SPARTA PRAG - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
SPARTA PRAG - GALATASARAY CANLI SKOR
SPARTA PRAG - GALATASARAY MAÇ KADROSU
MUHTEMEL 11’LER
SPARTA PRAG
1 Peter Vindahl
4 Markus Solbakken
14 Veljko Birmancevic
18 Lukas Sadilek
21 Jakub Pesek
22 Lukas Haraslin
26 Patrik Vydra
27 Filip Panak
28 Tomas Wiesner
37 Ladislav Krejci
7 Victor Olatunji
GALATASARAY
1 Fernando Muslera
6 Davinson Sanchez
17 Derrick Köhn
25 Victor Nelsson
8 Kerem Demirbay
18 Berkan Kutlu
20 Tete
7 Kerem Aktürkoğlu
9 Mauro Icardi
10 Dries Mertens
53 Barış Alper Yılmaz