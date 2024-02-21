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Spor

Galatasaray UEFA Avrupa Ligi’nde tur için sahaya çıkıyor

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Play-Off Turu ikinci maçında temsilcimiz Galatasaray 22 Şubat Perşembe saat 23.00’de deplasmanda Sparta Prag ile karşılaşacak. İlk maçı evinde 3-2’lik skorla kazanan sarı-kırmızılılar zorlu deplasmandan puan ve puanlar çıkarmaya çalışacak. Peki, Sparta Prag - Galatasaray maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte maç yayın bilgisi, kadrosu ve muhtemel 11’ler.

09:41 - 21/02/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Sparta Prag - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Sparta Prag - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Play-Off Turu 3-2 biten ilk maçın rövanşında deplasmanda Çekya temsilcisi Sparta Prag’a konuk olacak. 22 Şubat Perşembe saat 23.00’de oynanacak karşılaşmayı İngiliz hakem Anthony Taylor yönetecek. Çek Cumhuriyeti takımlarına konuk olduğu son üç Avrupa kupası maçının hiçbirini kazanamayan Galatasaray, bugün galibiyet için sahada olacak. Peki, Sparta Prag - Galatasaray maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte maç hakkında merak edilen tüm detaylar.

SPARTA PRAG - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Play-Off Turu Sparta Prag - Galatasaray maçı
22 Şubat Perşembe
saat 23.00
’de başlayacak. Karşılaşma
EXXEN
ekranlarından naklen yayınlanacak.

SPARTA PRAG - GALATASARAY CANLI SKOR

SPARTA PRAG - GALATASARAY MAÇ KADROSU

MUHTEMEL 11’LER

SPARTA PRAG

1 Peter Vindahl

4 Markus Solbakken

14 Veljko Birmancevic

18 Lukas Sadilek

21 Jakub Pesek

22 Lukas Haraslin

26 Patrik Vydra

27 Filip Panak

28 Tomas Wiesner

37 Ladislav Krejci

7 Victor Olatunji

GALATASARAY

1 Fernando Muslera

6 Davinson Sanchez

17 Derrick Köhn

25 Victor Nelsson

8 Kerem Demirbay

18 Berkan Kutlu

20 Tete

7 Kerem Aktürkoğlu

9 Mauro Icardi

10 Dries Mertens

53 Barış Alper Yılmaz

UEFA AVRUPA LİGİ FİKSTÜR

UEFA AVRUPA LİGİ GOL KRALLIĞI




#Galatasaray
#Sparta Prag
#UEFA Avrupa Ligi
22 dakika önce
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