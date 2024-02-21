Sparta Prag - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Play-Off Turu 3-2 biten ilk maçın rövanşında deplasmanda Çekya temsilcisi Sparta Prag’a konuk olacak. 22 Şubat Perşembe saat 23.00’de oynanacak karşılaşmayı İngiliz hakem Anthony Taylor yönetecek. Çek Cumhuriyeti takımlarına konuk olduğu son üç Avrupa kupası maçının hiçbirini kazanamayan Galatasaray, bugün galibiyet için sahada olacak. Peki, Sparta Prag - Galatasaray maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte maç hakkında merak edilen tüm detaylar.