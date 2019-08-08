Sparta Prag-Trabzonspor: 2-2

Süper Lig'i geçen sezon 4. sırada bitiren ve Avrupa Ligi'ne 3. eleme turundan başlayan Trabzonspor, bu turda eşleştiği Sparta Prag ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Bordo-mavililer, Sparta Prag'ın cezası nedeniyle seyircisiz oynanan mücadeleden 2-2 beraberlikle ayrılarak tur için büyük avantaj sağladı.

Trabzonspor'un gollerini 83. dakikada Ekuban ve 89'da yeni transfer Sörloth kaydetti.

Sparta Prag'ın gollerini ise 16. dakikada Costa ve 68'de Kanga attı.

Karşılaşmanın rövanşı, 15 Ağustos Perşembe günü Trabzon'da yapılacak ve play-off turuna yükselen ekip belli olacak. Bu turu geçen takım, play-off etabında Universitatea Craiova (Romanya)-AEK (Yunanistan) eşleşmesinden üstün çıkacak ekiple karşı karşıya gelecek.

Ekuban'ın Trabzonspor'u ateşleyen gol vuruşu📸 pic.twitter.com/saAx5diZtP — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 8 Ağustos 2019



