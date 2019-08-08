Sparta Prag-Trabzonspor: 2-2

Süper Lig'i geçen sezon 4. sırada bitiren ve Avrupa Ligi'ne 3. eleme turundan başlayan Trabzonspor, bu turda eşleştiği Sparta Prag ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Bordo-mavililer, Sparta Prag'ın cezası nedeniyle seyircisiz oynanan mücadeleden 2-2 beraberlikle ayrılarak tur için büyük avantaj sağladı.
Trabzonspor'un gollerini 83. dakikada Ekuban ve 89'da yeni transfer Sörloth kaydetti.
Sparta Prag'ın gollerini ise 16. dakikada Costa ve 68'de Kanga attı.
- Karşılaşmanın rövanşı, 15 Ağustos Perşembe günü Trabzon'da yapılacak ve play-off turuna yükselen ekip belli olacak. Bu turu geçen takım, play-off etabında Universitatea Craiova (Romanya)-AEK (Yunanistan) eşleşmesinden üstün çıkacak ekiple karşı karşıya gelecek.
Ekuban'ın Trabzonspor'u ateşleyen gol vuruşu📸 pic.twitter.com/saAx5diZtP
Ekuban'ın Trabzonspor'u ateşleyen gol vuruşu📸 pic.twitter.com/saAx5diZtP— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 8 Ağustos 2019
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