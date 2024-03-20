Sporda şiddete yeni düzenleme

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sahada şiddetin önlenmesi için yeni bir düzenleme hazırlığı olduğunu açıkladı. Önceki gün basınla iftarda buluşan Tunç, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

SPORDA ŞİDDET BİTECEK

Tabzonspor-Fenerbahçe maçı esnasında yaşanan olaylarla ilgili ise Tunç, “Sahaya inen ve saldıranlarla ilgili görüntüler inceleniyor. O görüntüler incelendiğinde iki tarafın da sporcuları tarafından karşılıklı arbedeler söz konusu. Soruşturma devam ediyor” dedi. Stadyuma yabancı maddelerin sokulması konusunda ise Tunç, şöyle konuştu: “Spor kulübünün görevleri var. Onların özel güvenlikleri var. Tedbir almaları gerekiyor. Onların sahaya birilerinin girmemesi için gerekli tedbirleri alması lazım. O noktada da detaylı bir soruşturma yapılıyor şu anda. Mevzuatımız gerekli cezaları öngörüyor. Ama biz buna rağmen “Acaba para cezalarında, hapis cezalarında yeniden bir düzenleme ihtiyacı var mı, yok mu, konusunu değerlendirdik arkadaşlarımızla.

O konuda bir taslak çalışmamız oluştu. Önümüzde seçim sonrası Meclisimizin takdirine sunacağımız birkaç madde değişikliği, caydırıcılık açısından bir taslak olacak.”

ABD YARGILAYABİLİR

ABD’den istenen Eylem Tok ve oğlu Timur C konusunda Tunç, ABD Adalet Bakanlığından bir cevabı yazı geldiğini, bazı belgeler istendiğini, bunların tamamlandığını kaydetti.

CHP’NİN PARA BALYALARI

CHP İstanbul İl Başkanlığı’ndaki para sayma görüntülerine ilişkin Tunç, "Savcılık, bu paraların kaynağını elbette ki soracaktır, sorgulayacaktır. Bu konuda lehte aleyhte çok beyan var" diye konuştu.

FUTBOLCULARA SORUŞTURMA YOK

Trabzonspor-Fenerbahçe maçının ardından yaşanan olaylara karışan 38 kişinin kimliklerinin tespit edildiğini ve gözaltı süreçlerinin devam ettiğini belirterek, "Kamera görüntüleri de izlenerek burada kimler kusurluysa Cumhuriyet Başsavcılığımızın yapacağı soruşturma neticesinde ortaya çıkacaktır" dedi. Bakan Tunç, futbolculara yönelik soruşturma açılmadığını ifade etti.

Maskeli şahıs Almanya’dan gelmiş

Süper Lig'in 30'uncu haftasında oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe derbisinde çıkan olayların yankıları sürüyor. İlk etapta 12 şüphelinin gözaltına alındığı olaylarla ilgili polis ekiplerinin yaptığı detaylı kamera incelemesi sonrası 38 kişinin kimlikleri tespit edildi. Tribünden atlayıp, yeşil zemine ilk giren maskeli taraftar H.Ç.'nin (20), Almanya’dan bazı arkadaşlarıyla kente gelerek stadyuma girdiği belirlendi. Sahada korner direğini yerinden söküp Fenerbahçeli ekibe doğru koşan kişinin ise, başkasının Passolig'i ile maça girdiği öğrenildi.

MAÇ ÖNCESİ YUMRUKLU POZ

Polisin Yomra ilçesinde yakalayarak gözaltına aldığı maskeli H.Ç.’nin maçtan dakikalar önce arkadaşlarıyla birlikte, maskesiz ellerini yumruk yaparak poz verdiği fotoğrafın sosyal medyada paylaşıldığı ortaya çıktı.

TEDBİRLER ARAŞTIRILACAK

İçişleri Bakanlığı’nca görevlendirilen 3’ü müfettiş 5 kişilik heyet, gün içinde müsabaka öncesi ve sonrası alınan tedbirlerin yeterli olup olmadığını araştıracak. Stadyumdaki tüm güvenlik kamera görüntülerini de izleyecek olan heyet, 12 şüphelinin ifadelerini inceleyip, saha olaylarının birileri tarafından organize edilip, edilmediğini araştıracak.

NE OLMUŞTU?

Geçen pazar Fenerbahçe'nin deplasmanda Trabzonspor'u 3-2 mağlup ettiği karşılaşmanın bitiş düdüğü sonrası olaylar yaşandı. Sarı-lacivertli futbolcular galibiyet sevinci yaşarken, bazı bordo-mavili taraftarlar sahaya girdi. Taraftarlardan biri de eline aldığı korner direğiyle Fenerbahçeli oyunculara doğru koştu.











