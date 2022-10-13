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ÖZET | Sporting - Marsilya: 0-2

UEFA Şampiyonlar Ligi 4. hafta karşılaşmalarında D Grubunda Igor Tudor'un çalıştırdığı Marsilya, iki kırmızı kartın çıktığı maçta deplasmanda Sporting'i 2-0 mağlup etti. Bu sonuçla beraber Sporting 6 puanda kalırken, Marsilya 6 puana ulaştı. Şampiyonlar Ligi maç özetlerini ve Sporting - Marsilya maçının özetini haberimizden izleyebilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Sporting-Marsilya 0-2 maç özeti izle, Şampiyonlar Ligi maç özetleri
Sporting-Marsilya maç özeti izle

UEFA Şampiyonlar Ligi 4. hafta karşılaşmalarında D grubunda Sporting, evinde Marsilya'yı konuk etti. Jose Alvelade Stadyumu'nda 38.126 seyirci önünde oynanan karşılaşmada Fransız ekibi, Sporting'i 2-0 mağlup etti.

Çekişmeli başlayan karşılaşmada Sporting'te Esgaio, 3 dakika içinde gördüğü iki sarı kartla oyun dışında kalırken penaltıya da sebebiyet verdi. 20. dakikada Matteo Guendouzi'nin penaltıyı gole çevirmesiyle 1-0 öne geçti.

30. dakikada Alexis Sanchez'in golüyle farkı iki çıkartan Marsilya maçı gol yemeden götürdü ve kazandı. Ev sahibinde Pedro Gonçalves 60. dakikada ise yaptığı faul sonrası gördüğü sarı karta gösterdiği tepki sonrası ikinci sarı kartı görerek takımını 9 kişi bıraktı.

Bu sonuçla birlikte Sporting 6 puanda 3. sırada kalırken, Marsilya puanını 6 yaparak 2. sıraya yerleşti.

  • Şampiyonlar Ligi D grubunda 5. hafta karşılaşmalarında Tottenham ile Sporting, Frankfurt ile Marsilya karşı karşıya gelecek.

Şampiyonlar Ligi maç özetleri: Sporting - Marsilya maç özeti


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