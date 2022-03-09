Stafan Kuntz'dan önemli açıklamalar

Türkiye Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz A Spor'da açıklamalarda bulundu. Alman hoca Portekiz ile oynayacakları karşılaşmayı ve milli takımda yer alan futbolcuları değerlendirdi. Enes Ünal ve Ferdi Kadıoğlu konusunda da konuşan Kuntz, bu oyuncuları milli takıma çağıracağını ifade etti.

"Portekiz maçlarını analiz ettik"

"İlk günlerim insanlarla konuşup, futbola konsantre olarak geçti. Özellikle Hamit Altıntop başta olmak üzere tüm yöneticiler ve personel yardımcı oldu. Bir an önce hızlı bir şekilde takım ruhunu oluşturmamız gerekiyordu. Öz güven kaybı yaşamıştık. Sıralamaya bakıyoruz. İtalya 6., Portekiz 8. sırada, biz ise 39. sıradayız. Ben ve ekibim bazı Portekiz maçlarını analiz ettik. Herkes, Portekiz'e karşı nasıl oynayacağımızı kafasında kurguladı. Bir araya geldik ve konuşmalar yaptık. Hepimiz maçlara gidiyoruz ama Kenan neredeyse tüm Türkiye'yi gezdi. 70 maçı canlı izledik geldiğimizden beri. Portekiz maçında ne yapmak istediğimizi biliyoruz."

"Eğer sağlıklı olursa Ferdi Kadıoğlu'nu milli takıma çağıracağım"

"Kararlarda hiçbir zaman siyahla beyaz yoktur. Bazen bir oyuncu kulübünde çok süre alamaz ama milli takım için önemlidir. Herkesin favori oyuncuları vardır ve milli takımda yer almalarını ister. Şu anki önceliğim Portekiz'i yenecek kadroyu seçmek. Portekiz maçında yeni isimler sahada olacak. Ferdi ile mesajlaşıyoruz. Doktorlara duacıyım, Ferdi için de geçerli. Belki sihirli elleriyle Ferdi'yi iyileştirirler. Eğer sağlıklı olursa Ferdi Kadıoğlu'nu milli takıma çağıracağım."

"Enes Ünal, milli takıma seçilecek"

Son olarak Enes'le tanıştım. Geldiğimden beri milli takımda yer almamıştı. Büyük bir yetenek. Çok net bir şekilde söyleyebilirim ki Enes Ünal, milli takıma seçilecek."