Spor Kuntz kadroya davet ettiği ismi açıkladı Hemen çağırdık
FUTBOL FUTBOL

Kuntz kadroya davet ettiği ismi açıkladı: Hemen çağırdık

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, savunma oyuncularının yaşadığı sakatlık sonrası Valencia'dan Cenk Özkacar'ı kadroya davet ettiklerini açıkladı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi DHA
Stefan Kuntz Faroe Adaları maçına hangi futbolcuyu davet etti?
Stefan Kuntz

UEFA Uluslar C Ligi 1'inci Grup 5'inci maçında Lüksemburg ile 3-3 berabere kalarak son maçlar öncesinde grup liderliğini garantileyen ve B Ligi'ne yükselen A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Stefan Kuntz, müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısına katıldı.

Savunma oyuncularının sakatlandığını söyleyen Kuntz, "Ozan Kabak'ın karşılaşmadan 3 saat önce oynayamayacağı kesinleşti. Merih sakatlıktan dolayı kadroda yoktu. İlk golden sonra da Çağlar sakatlandı, ikinci yarı almak zorunda kaldık onu. Bireysel ve defansif hatalar yaptık. Defansif oyunlar hücumda başlar. Burada aynı şekilde takım halinde iyi olamadık. Mutluyum, üst lige çıktık ve yine mutluyum öğreneceğimiz çok şey var. Bireysel anlamda ağır hatalar yaptık ve bu sayede Lüksemburg takımının daha kolay gol atabilmesini sağladık. Defansif oyuna hazır olmak ve yapabilmek forvetten başlar. 11 oyuncu savunma görevini yapar ama biz bunu takım halinde iyi yapamadık" dedi.

"İlk idmanda tüm stoperlerimiz sağlıklıydı"

Kampın ilk idmanında aday kadrodaki tüm stoperlerin sağlıklı olduğunu dile getiren Alman çalıştırıcı, "Maçtan bir gün önce Merih ağrılarım var şikayetiyle geldi bize. Ozan Kabak'ın maçtan 3 saat önce ağrısını söylemiş olması durumu da çok kısa süre önce oldu. Çağlar'ın kale çizgisi önünde kayması da şanssız bir sakatlık oldu. Ben 4 tane stoper çağırdım kadroma. Bu oyuncularımızın bugün itibarıyla maça çıkmama durumu söz konusu değildi. Kısa süre kala bu olaylar gelişti. 4 stoper yeterli diye düşünmüştüm. Ozan'ın sakatlığını haber aldığımızda hemen Cenk Özkacar'ı arayıp aday kadroya çağırdık ve Faroe Adaları ile oynanacak olan maçta kadromuzda olacak" ifadelerini kullandı.

Cenk Özkacar, sezon başında satın alma opsiyonuyla Lyon'dan Valencia'ya transfer olmuştu.
Cenk Özkacar, sezon başında satın alma opsiyonuyla Lyon'dan Valencia'ya transfer olmuştu.

"Ferdi iyi bir iş çıkardı"

Ferdi Kadıoğlu'nun orta sahadaki performansıyla ilgili gelen soruya Kuntz, "Ferdi'yi Hollanda Ümit Milli Takımı'nda oynadığı dönemden beri tanıyorum. Bu özelliğinden istifade etmek istedik. Sol bekte Eren, Rıdvan gibi oyuncular var. Sağ bekte Zeki ve Onur gibi oyuncular var. Ferdi gibi oyuncularımızdan en hızlı şekilde başka pozisyonları verebilecek oyuncularımızdan bir tanesi. Bizim ne istediğimizi biliyor. UEFA Uluslar Ligi maçlarından beri bizimle. Orta sahada görevlendirdim ve çok iyi bir iş çıkardı. İsmail ve İrfan Can gibi oyuncular ilk kez birlikte oldular. Bizim tercihimiz daha önce bizimle oynamış oyunculardan oldu ilk etapta. Oynamaya hazır oyuncularımızın durumunu gözden geçirmemiz lazım. Sakat oyuncularımızın durumunu değerlendireceğiz. Ozan ve Merih geri dönecekler mi bakacağız. Cengiz de cezalı duruma düştü o da bizimle olamayacak" yanıtını verdi.

Lüksemburg maçında Stefan Kuntz'a büyük tepki: Taraftarlar çakmak attı
SPOR
Lüksemburg maçında Stefan Kuntz'a büyük tepki: Taraftarlar çakmak attı

Portekizden Jesus iddiası

Portekiz'den
Jesus iddiası

Jorge Jesus, Brezilya'ya mı dönecek?
Beraberlikle B ligine çıktık

Beraberlikle 'B' ligine çıktık

​Kaosa dönüşen Uluslar Ligi maçını İsmail Yüksek kurtardı.
Stefan Kuntzaçakmak atıldı

Stefan Kuntz'a
çakmak atıldı

​Alman teknik adama Lüksemburg maçında tepki gösterildi.
Başakşehir'de hatalar zinciri

Başakşehir'de hatalar zinciri

Ay-Yıldızlılar Lüksemburg maçında kalesinde 3 gol gördü.
Batshuayi yıldızlaştı

Batshuayi yıldızlaştı

Fenerbahçeli futbolcu, Galler maçında dikkat çekti.
'İltifatlarda bulundu'

'İltifatlarda bulundu'

Redmond, Guardiola ile yaşadığı diyaloğu aktardı.
'Sakatlık dışında <br>sorunum yok'

'Sakatlık dışında
sorunum yok'

​Rachid Ghezzal spekülasyonlara cevap verdi.
Takımın adı <br>değişiyor

Takımın adı
değişiyor

​Gaziantep Futbol Kulübü TFF'ye resmi başvurusunu yaptı.
İstikrar abideleri

İstikrar abideleri

Trabzonspor'da üç futbolcu tüm maçlarda forma giydi.
En beğendiği <br>Türk futbolcu

En beğendiği
Türk futbolcu

​Inter efsanesi Javier Zanetti'den samimi açıklamalar.
10 günlük<br>derbi kampı

10 günlük
derbi kampı

Beşiktaş'ta Fenerbahçe maçı hazırlıkları çok sıkı geçecek.
Rüzgarı <br>tersine çevirdi

Rüzgarı
tersine çevirdi

​Fenerbahçe'ye transferi tepki çekmişti, takımın vazgeçilmezi oldu.
Hamsik var <br>sorun yok

Hamsik var
sorun yok

​Slovak yıldız Trabzonspor'a önemli katkı sağlıyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.