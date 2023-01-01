Stefan Kuntz Riva'ya davet edildi

Stefan Kuntz
A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz hakkında TFF'den açıklama yapıldı.
Federasyonun internet sitesinden yapılan açıklamada, "Bir süredir yazılı, görsel ve dijital medyada yer alan A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz ile ilgili haberler ve iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Türkiye Futbol Federasyonu sözleşmesi devam eden A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz’u 20 Eylül Çarşamba günü TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile toplantı yapmak üzere Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’ne resmi olarak davet etmiştir" denildi.
Kuntz yönetimindeki milliler, EURO 2024 Elemeleri grubunda Ermenistan ile 1-1 berabere kalmış, hazırlık karşılaşmasında ise Japonya'ya 4-2 yenilmişti. Bu maçların ardından 60 yaşındaki teknik adam ciddi şekilde eleştirilmişti.