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Spor

Süleyman Luş Galatasaray'dan ayrıldı

Sarı-kırmızılı kulüp, altyapısından yetişen sol bek Süleyman Luş ile yollarını ayırdığını açıkladı. 22 yaşındaki futbolcunun yeni takımı da belli oldu.

13:36 . 7/08/2023 Pazartesi
AA
Süleyman Luş Çorum FK'ya transfer oldu.

Süleyman Luş Çorum FK'ya transfer oldu.

Galatasaray'da Süleyman Luş ile yollar ayrıldı.


Kulüpten yapılan açıklamada, "Altyapımızdan yetişen Süleyman Luş'a, Galatasaray formasıyla verdiği emekler için teşekkür ederiz. Kendisine bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz" denildi.


Galatasaray altyapısına 2016'da giren 22 yaşındaki sol bek, Şanlıurfaspor, Bandırmaspor ve Tuzlaspor'da kiralık olarak forma giydi.


Süleyman Luş, 1. Lig'in yeni takımlarından Ahlatcı Çorum FK ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.






#Galatasaray
#Süleyman Luş
#Çorum FK
27 dakika önce
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