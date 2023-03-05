TFF 2.Lig 25. haftada oynanan Bursaspor-Amed Sportif Faliyetler karşılaşmasında maç içerisinde tribünlerde açılan bazı pankartlar ve görseller ile ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan açıklama geldi.

Bakan Soylu konuyla ilgili, "Bursa’daki futbol müsabakasında, futbol seyrinin dışındaki görseller kabul edilemez ve spor ile bağdaştırılamaz. Bu görsellerin stada sokulmasında zafiyet gösteren kamu görevlileri ile ilgili soruşturma başlatılmış ve ilgili kamu görevlileri açığa alınmıştır" ifadelerini kullandı.