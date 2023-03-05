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Spor

Süleyman Soylu: "Görseller kabul edilemez"

TFF 2. Lig 25. haftada oynanan Bursaspor-Amed Sportif Faliyetler karşılaşmasında tribünde açılan bazı görseller nedeniyle İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan açıklama geldi. Detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

15:08 . 5/03/2023 Pazar
Yeni Şafak
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

TFF 2.Lig 25. haftada oynanan Bursaspor-Amed Sportif Faliyetler karşılaşmasında maç içerisinde tribünlerde açılan bazı pankartlar ve görseller ile ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan açıklama geldi.


Süleyman Soylu: "Spor ile bağdaştırılamaz"


Bakan Soylu konuyla ilgili, "Bursa’daki futbol müsabakasında, futbol seyrinin dışındaki görseller kabul edilemez ve spor ile bağdaştırılamaz. Bu görsellerin stada sokulmasında zafiyet gösteren kamu görevlileri ile ilgili soruşturma başlatılmış ve ilgili kamu görevlileri açığa alınmıştır" ifadelerini kullandı.



#TFF 2. Lig
#Bursaspor
#Amed Sportif
#İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
2 saat önce
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Süleyman Soylu: "Görseller kabul edilemez"
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