Sultanlar 16 yıl sonra final peşinde

2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası’nda finale yükselecek takımlar bugün belli olacak. Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) tarafından 31. kez düzenlenen organizasyonda yarı final maçları bugün Ankara Spor Salonu’nda oynanacak. Çeyrek finalde Hollanda’yı geçen A Milli Takım, yarı finalde Polonya ile karşılaşacak. Karşılaşma, saat 19.30’da başlayacak ve TRT Spor’dan yayımlanacak. A Milli Takım, organizasyon tarihinde 5. kez yarı final maçına çıkacak. Son 5 organizasyonun 4’ünde yarı finale yükselme başarısı gösteren ay-yıldızlı ekip, şampiyonada şu ana kadar 1 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı. Milliler, 2003’te ev sahipliği yaptığı organizasyonda finalde Polonya’ya 3-0 yenilmişti. Tarihinde ikinci kez finale kalmaya çalışacak Türkiye, 2011 ve 2017 yıllarında da üçüncü olurken, 2015’te ise dördüncü sırada kaldı.

TÜRKİYE SADECE SIRBİSTAN’A KAYBETTİ

Son Avrupa üçüncüsü Türkiye, yarı finale gelene kadar oynadığı 7 maçta, 6 galibiyet ve 1 mağlubiyet aldı. A Grubu’nda sırasıyla Yunanistan’ı 3-0, Finlandiya’yı 3-2, Bulgaristan’ı 3-1, Fransa’yı 3-0 yenen A Milli Takım, Sırbistan’a 3-1 mağlup oldu. Son 16 turunda Hırvatistan karşısında zorlansa da sahadan 3-2’lik galibiyetle ayrılmasını bilen ay-yıldızlılar, çeyrek finalde ise rakiplerine set dahi vermeyen 2015 ve 2017’nin finalisti Hollanda’yı rahat bir şekilde 3-0 yenerek son 4’e kaldı. Türkiye’nin yarı finaldeki rakibi Polonya, şampiyonaya 30 kez katılırken, 2 altın, 4 gümüş ve 5 bronz madalya kazandı. Polonya, 2003 ve 2005 yıllarında şampiyonluğa ulaştı.

RÖVANŞ MAÇI OLACAK

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Kadınlar Avrupa Şampiyonası’nda yarı finalde Polonya’yı yenerek finale çıkmak istediklerini söyledi. TVF Başkanı, yarı finaldeki Polonya maçına ilişkin “Kesinlikle Polonya karşısında galip gelmek istiyoruz. Final maçında bir ayağın Türkiye olmasını istiyoruz. 2003 yılında Polonya ile final oynamış ancak kaybetmiştik. Şimdi yarı finalde Polonya ile oynuyoruz. Onlar bizi finalden etmişti. Biz de şimdi onları yarı finalde devre dışı bırakalım diyoruz. Rövanş maçı olacak. Erken bir final oynayacağız” dedi.

Yaptıklarımızla gurur duyuyoruz

Bugünkü yarı final maçları öncesi Türkiye, Polonya, Sırbistan ve İtalya takımlarının başantrenör ve kaptanlarının katıldığı medya günü düzenlendi. A Milli Kadın Takımı Başantrenörü Giovanni Guidetti yaptığı açıklamada “Turnuvayı bitirebileceğimiz en iyi yerde bitirmek istiyoruz. Yaptıklarımızla gurur duyuyoruz. Polonya’nın fizik gücü çok iyi ve iyi hücum oyuncuları var. Taraftarın desteğini bekliyoruz”dedi.

Son şampiyon yoluna devam ediyor

Bugün saat 17.00’de başlayacak ilk yarı final maçında ise son şampiyon Sırbistan, İtalya ile karşı karşıya gelecek. Şampiyonada şu ana kadar mağlubiyeti bulunmayan Sırbistan, kupayı üst üste ikinci, toplamda ise üçüncü kez kazanmayı hedefliyor. 2007 ve 2009 yıllarında şampiyon olan İtalya ise 10 yıl sonra adını yeniden finale yazdırmaya çalışacak.

Genç milliler iyi başladı kötü bitirdi



Voleybolda 18 Yaş Altı Genç Kızlar Dünya Şampiyonası D Grubu’nda Türkiye, ilk maçında Japonya’ya 3-2 yenildi. Mısır’da düzenlenen şampiyonanın ilk maçında başkent Kahire’de Japonya ile karşılaşan milli takım, ilk iki seti 25-23 ve 28-26’lık setlerle kazanarak karşılaşmada 2-0 öne geçti. Japonya, üçüncü ve dördüncü seti 25-12 ve 25-23 kazanarak maça 2-2’lik eşitliği getirdi. Uzatma setini 15-9 kaybeden 18 Yaş Altı Genç Kız Milli Voleybol Takımı, sahadan 3-2 mağlup ayrıldı. Milli takım, D Grubu’nadki ikinci maçında bugün TSİ 16.00’da Peru ile karşı karşıya gelecek.