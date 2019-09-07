Sultanlar 16 yıl sonra final peşinde
VOLEYBOL

Sultanlar 16 yıl sonra final peşinde

Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası yarı finalinde bugün Polonya ile karşılaşacak Türkiye, 2003’ten sonra bir kez daha adını finale yazdırmaya çalışacak. Son 5 organizasyonun 4’ünde yarı finale kalma başarısı gösteren A Milli Takım, şu ana kadar 1 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı

Haber Merkezi Yeni Şafak
Oyuncularımızın yaşadığı büyük sevinç

Oyuncularımızın yaşadığı büyük sevinç

2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası’nda finale yükselecek takımlar bugün belli olacak. Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) tarafından 31. kez düzenlenen organizasyonda yarı final maçları bugün Ankara Spor Salonu’nda oynanacak. Çeyrek finalde Hollanda’yı geçen A Milli Takım, yarı finalde Polonya ile karşılaşacak. Karşılaşma, saat 19.30’da başlayacak ve TRT Spor’dan yayımlanacak. A Milli Takım, organizasyon tarihinde 5. kez yarı final maçına çıkacak. Son 5 organizasyonun 4’ünde yarı finale yükselme başarısı gösteren ay-yıldızlı ekip, şampiyonada şu ana kadar 1 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı. Milliler, 2003’te ev sahipliği yaptığı organizasyonda finalde Polonya’ya 3-0 yenilmişti. Tarihinde ikinci kez finale kalmaya çalışacak Türkiye, 2011 ve 2017 yıllarında da üçüncü olurken, 2015’te ise dördüncü sırada kaldı.

TÜRKİYE SADECE SIRBİSTAN’A KAYBETTİ

Son Avrupa üçüncüsü Türkiye, yarı finale gelene kadar oynadığı 7 maçta, 6 galibiyet ve 1 mağlubiyet aldı. A Grubu’nda sırasıyla Yunanistan’ı 3-0, Finlandiya’yı 3-2, Bulgaristan’ı 3-1, Fransa’yı 3-0 yenen A Milli Takım, Sırbistan’a 3-1 mağlup oldu. Son 16 turunda Hırvatistan karşısında zorlansa da sahadan 3-2’lik galibiyetle ayrılmasını bilen ay-yıldızlılar, çeyrek finalde ise rakiplerine set dahi vermeyen 2015 ve 2017’nin finalisti Hollanda’yı rahat bir şekilde 3-0 yenerek son 4’e kaldı. Türkiye’nin yarı finaldeki rakibi Polonya, şampiyonaya 30 kez katılırken, 2 altın, 4 gümüş ve 5 bronz madalya kazandı. Polonya, 2003 ve 2005 yıllarında şampiyonluğa ulaştı.

RÖVANŞ MAÇI OLACAK

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Kadınlar Avrupa Şampiyonası’nda yarı finalde Polonya’yı yenerek finale çıkmak istediklerini söyledi. TVF Başkanı, yarı finaldeki Polonya maçına ilişkin “Kesinlikle Polonya karşısında galip gelmek istiyoruz. Final maçında bir ayağın Türkiye olmasını istiyoruz. 2003 yılında Polonya ile final oynamış ancak kaybetmiştik. Şimdi yarı finalde Polonya ile oynuyoruz. Onlar bizi finalden etmişti. Biz de şimdi onları yarı finalde devre dışı bırakalım diyoruz. Rövanş maçı olacak. Erken bir final oynayacağız” dedi.

  • Yaptıklarımızla gurur duyuyoruz
  • Bugünkü yarı final maçları öncesi Türkiye, Polonya, Sırbistan ve İtalya takımlarının başantrenör ve kaptanlarının katıldığı medya günü düzenlendi. A Milli Kadın Takımı Başantrenörü Giovanni Guidetti yaptığı açıklamada “Turnuvayı bitirebileceğimiz en iyi yerde bitirmek istiyoruz. Yaptıklarımızla gurur duyuyoruz. Polonya’nın fizik gücü çok iyi ve iyi hücum oyuncuları var. Taraftarın desteğini bekliyoruz”dedi.
  • Son şampiyon yoluna devam ediyor
  • Bugün saat 17.00’de başlayacak ilk yarı final maçında ise son şampiyon Sırbistan, İtalya ile karşı karşıya gelecek. Şampiyonada şu ana kadar mağlubiyeti bulunmayan Sırbistan, kupayı üst üste ikinci, toplamda ise üçüncü kez kazanmayı hedefliyor. 2007 ve 2009 yıllarında şampiyon olan İtalya ise 10 yıl sonra adını yeniden finale yazdırmaya çalışacak.
  • Genç milliler iyi başladı kötü bitirdi
  • Milli takım, D Grubu’nadki ikinci maçında bugün TSİ 16.00’da Peru ile karşı karşıya gelecek.
    Milli takım, D Grubu’nadki ikinci maçında bugün TSİ 16.00’da Peru ile karşı karşıya gelecek.
  • Voleybolda 18 Yaş Altı Genç Kızlar Dünya Şampiyonası D Grubu’nda Türkiye, ilk maçında Japonya’ya 3-2 yenildi. Mısır’da düzenlenen şampiyonanın ilk maçında başkent Kahire’de Japonya ile karşılaşan milli takım, ilk iki seti 25-23 ve 28-26’lık setlerle kazanarak karşılaşmada 2-0 öne geçti. Japonya, üçüncü ve dördüncü seti 25-12 ve 25-23 kazanarak maça 2-2’lik eşitliği getirdi. Uzatma setini 15-9 kaybeden 18 Yaş Altı Genç Kız Milli Voleybol Takımı, sahadan 3-2 mağlup ayrıldı. Milli takım, D Grubu’nadki ikinci maçında bugün TSİ 16.00’da Peru ile karşı karşıya gelecek.

Guidetti: Yaptıklarımızla gurur duyuyoruz
Guidetti: Yaptıklarımızla gurur duyuyoruz

Avrupa Voleybol Şampiyonası yarı final karşılaşmaları öncesi Türkiye, Sırbistan, İtalya ve Polonya milli takımlarının katıldığı medya günü gerçekleşti.Ankara’da bir otelin toplantı salonunda düzenlenen medya gününde konuşan Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Giovanni Guidetti, “Şu ana kadar yaptıklarımızla gurur duyuyoruz ve bu turnuvayı bitirebileceğimiz en iyi noktada bitirme hedefindeyiz” dedi. Takım Kaptanı Eda Erdem Dündar ise, “Filenin Sultanları olarak sahada son ana kadar mücadelemizi gösterip adımızı finale yazdırmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız” ifadelerini kullandı.“Mücadelede taraftarımızın desteği bizim için çok önemli”Polonya’nın fizik gücü yüksek bir rakip olduğunu dile getiren Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Giovanni Guidetti, “İki maçta da bu muhteşem taraftarımızın önünde oynayabileceğimiz için gerçekten çok mutluyuz. Şu ana kadar yaptıklarımızla gurur duyuyoruz ve bu turnuvayı bitirebileceğimiz en iyi noktada bitirme hedefindeyiz. Yarı finaldeki rakibimiz Polonya fizik gücü yüksek bir takım. İyi hücumcuları var. O yüzden maça iyi bir şekilde hazırlanıp iyi mücadele sergileyeceğiz. Tabi ki bu mücadelede taraftarımızın desteği bizim için çok önemli” ifadelerini kullandı.“12 bin taraftarın önünde güzel bir mücadele göstereceğimize inancımız yüksek”Şampiyonada son 4’te olmaktan dolayı büyük mutluluk ve gurur duyduklarını söyleyen Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takım Kaptanı Eda Erdem Dündar, “Şuna kadar takım olarak elimizden geleni en iyi şekilde gösterdiğimizi düşünüyorum. Sahada çok iyi bir mücadele vardı. Artık yüzdük yüzdük kuyruğuna geldik. Polonya ile oynayacağız. Polonya’da uzun yıllar sonra yarı finale kalma başarı gösterdi. Onlar da çok iyi voleybol oynuyorlar. Çok disiplinli bir ekip. İyi servis atıyorlar ve çok iyi hücumcuları var. Bizim yarınki maçta taktiklerimizi iyi kullanıp iyi servis atıp rakibi zorlamamız gerekiyor. Biz Ankara seyircisinin, 12 bin taraftarın önünde güzel bir mücadele göstereceğimize inancımız yüksek. Filenin Sultanları olarak sahada son ana kadar mücadelemizi gösterip adımızı finale yazdırmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız” dedi.Düzenlenen medya gününe Sırbistan, Polonya ve İtalya Milli Takımları’nın başantrenörleri ve takım kaptanları katıldı.🇹🇷Yarın 3 branşta da milli heyecan yaşanacak⚽EURO 2020 Elemeleri 📌Türkiye-Andorra⏰21.45🏀Olimpiyat Elemeleri📌Türkiye-Karadağ ⏰14.30🏐Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası yarı finali📌Türkiye-Polonya⏰19.30 pic.twitter.com/N6lOTlpA0x&mdash; Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 6 Eylül 2019

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