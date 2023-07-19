Sultanlar gibi karşılandılar

"Ülkemize böyle bir gurur yaşattığımız için çok ve çok gururluyuz, iki önemli turnuvamız daha var. Hedefimiz, altın madalyalar ile dönmek. Tarihimizde ilk kez dünya sıralamasında birinci sıraya geldik. Kürsüde olmak ve bu ülkenin gururu olmak istiyoruz. Biz voleybol ülkesiyiz. Ayrıca spor ülkesi olacağımıza da inanıyorum. Her branşta bu zaferleri yaşayacağız"