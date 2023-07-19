Sultanlar gibi karşılandılar

Şampiyon milli takım yurda döndü.
FIVB Voleybol Milletler Ligi şampiyonu A Milli Kadın Voleybol Takımı, Türkiye'ye döndü. ABD'de oynanan final maçında Çin'i 3-1 mağlup ederek altın madalya kazanan Filenin Sultanlarına İstanbul Havalimanı'nda yoğun ilgi gösterildi.
VIP Terminali'ne gelen Filenin Sultanları için uçak indiğinde itfaiye araçlarıyla su köprüsü yapıldı. Kafile, bando eşliğinde çiçeklerle ve Türk bayraklarıyla 'şampiyon' tezahüratlarıyla karşılandı.
Yoğun ilgi ve kalabalık nedeniyle yürümekte zorluk çeken milli sporcular, büyük sevgi gösterisinde bulunan vatandaşlara bol bol imza dağıttı ve fotoğraf çektirdi.
"Ülkemize böyle bir gurur yaşattığımız için çok ve çok gururluyuz, iki önemli turnuvamız daha var. Hedefimiz, altın madalyalar ile dönmek. Tarihimizde ilk kez dünya sıralamasında birinci sıraya geldik. Kürsüde olmak ve bu ülkenin gururu olmak istiyoruz. Biz voleybol ülkesiyiz. Ayrıca spor ülkesi olacağımıza da inanıyorum. Her branşta bu zaferleri yaşayacağız"
"Çok mutluyuz. Federasyonumuza, bize destek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Dünyada bir numarayız. Bu kupa için çok çalıştık. Çok iyi iş çıkardık. Şimdi hedefimiz Avrupa Şampiyonası"
"Bu başarı Türk voleybolunu bir kez daha tarihe kazıdı. Bu takımın parçası olduğum için mutluyum. İnanıyoruz ki zirvemiz bu değil. Bu zaferde emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Hedefimiz artık olimpiyatlarda zirveye çıkmak" diye konuştu.