Sultanlar ikinci turda

Japonya’nın ev sahipliğinde organize edilen FIVB Bayanlar Dünya Voleybol Şampiyonası’nda mücadele eden Türkiye, B Grubu’ndaki beşinci ve son maçında Küba ile karşılaştı. A Bayan Milli Takımımız, Japonya’nın Sapporo kentinde oynanan mücadelede rakibini 3-1 mağlup etti. İlk 2 seti rahat bir oyundan sorra 25-12 ve 25-14 alarak 2-0 öne geçen ay yıldızlılar, çekişmeli geçen 3. seti 25-23 kaybetti. 4. ve son seti rahat bir oyundan sonra 25-7 alan Türkiye maçtan 3-1 galip ayrıldı. Bu sonucun ardından Filenin Sultanları, FIVB Bayanlar Dünya Voleybol Şampiyonası’ndaki 5. maçında 3. galibiyetini aldı ve 9 puanla grubunu 3. sırada bitirerek adını bir üst tura yazdırdı. Millilerimizin, 2. Turda rakipleri ise; C Grubu’nu ilk 4 sırada tamamlayan ABD, Rusya, Tayland, Azerbaycan’ın yanı sıra İtalya, Çin ve Bulgaristan ile eşleşti. Filenin Sultanları, bir önceki turda karşılaştığı İtalya, Çin ve Bulgaristan ile maç yapmayacak. Milliler, 2. Turda F Grubu’ndaki maçlarını Osaka şehrinde oynayacak.