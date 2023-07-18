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Spor

Sultanlardan tarihi zafer

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, ABD'de oynanan final mücadelesinde Çin'i 3-1 mağlup ederek FIVB Milletler Ligi'nde şampiyon oldu. Daha önce 2. ve 3.lük sevinci yaşadığı organizasyonda ilk kez kupa kazanan Filenin Sultanları, dünya sıralamasında da ABD'yi geçerek birinci sıraya yerleşti.

10:17 . 18/07/2023 Salı
Yeni Şafak
Dünya sıralamasında 1. sıra Türkiye'nin.

Dünya sıralamasında 1. sıra Türkiye'nin.

FIVB Milletler Ligi'nin finalinde Çin'i 3-1 yenen A Milli Kadın Voleybol Takımı şampiyon oldu. Filenin Sultanları, ABD'nin Teksas eyaleti Arlington kentindeki organizasyonun final maçında rakibini 25-22, 22-25, 25-19 ve 25-16'lık setler sonucu 3-1 mağlup ederek, organizasyon tarihinde ilk kez şampiyonluk sevinci yaşadı.


A Milli Kadın Voleybol Takımı, bu tarihi zaferle dünya sıralamasına da damga vurdu.


Türkiye, FIVB Kadınlar Voleybol Dünya Sıralamasında 358.49 puanla 1. sıraya yükselirken, ABD ise 358.45 puanla 2. sıraya geriledi. İtalya, 354.41 puanla 3., Çin ise 352.35 puanla 4. sırada yer aldı.


Maç sonu büyük coşku

Tarihi maçın ardından büyük sevinç yaşayan baş antrenör Daniele Santarelli ve milliler şampiyonluğu 'Erik dalı' oynayarak kutladı. Düzenlenen törende millilere altın madalyaları Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ verdi.


Kaptan Eda Erdem Dündar'ın şampiyonluk kupasını kaldırmasının ardından milli voleybolcular büyük sevinç yaşarken, şampiyonluğu salondaki Türk seyircilerle birlikte kutladı.


En değerli oyuncu: Melisa Vargas

FIVB Milletler Ligi'nin en değerli oyuncusu Melisa Vargas seçildi. Ligin rüya takımında ise 'en iyi orta oyuncu' Zehra Güneş, 'en iyi libero' Gizem Örge, 'en iyi pasör çaprazı' Melisa Vargas yer aldı.


3.'lük maçında ise Polonya, ABD'yi 3-2 yenerek bronz madalyanın sahibi oldu. 2018'den beri yapılan organizasyonun ilk 3'ünde ABD şampiyon olurken, 2022'de kupayı İtalya kazanmıştı.


Daha önceki organizasyonlarda 2.'lik ve 3.'lüğü bulunan Türkiye, ilk kez kupayı kazanmanın mutluluğunu yaşadı.




#Türkiye
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#Şampiyon
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