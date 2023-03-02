Sumudica bırakıyor

Marius Sumudica
Süper Lig'de Kayserispor, Gaziantep FK, Çaykur Rizespor ve Yeni Malatyaspor takımlarını çalıştıran Marius Sumudica, yeşil sahalara veda ediyor. 51 yaşındaki futbol adamı, teknik direktörlüğü bırakacağını duyurdu.
Rumen basınına konuşan Sumudica, "Futbol bana her şeyi verdi ama aileme daha fazla ilgi göstermem gerekiyor. 2 gün sonra tam olarak 52 yaşımda olacağım ve birkaç hafta sonra futbol benim için tarih olacak" ifadelerini kullandı.
Sumudica, 1 Temmuz 2022'de Suudi Arabistan ekibi Al Raed ile 2 yıllık sözleşme imzalamıştı.