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Sumudica Süper Lig'e dönüyor iddiası

Yeni Malatyaspor Kulübü'nün teknik direktörlük görevi için Rumen çalıştırıcı Marius Sumudica ile büyük ölçüde anlaşma sağladığı belirtildi.

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Haber Merkezi Diğer
Sumudica Süper Lige dönüyor iddiası
Türkiye'de son olarak Rizespor'u çalıştırmıştı.

İrfan Buz ile yollarını ayırdıktan sonra yeni teknik direktör arayışlarına başlayan Yeni Malatyaspor'da gündeme gelen son isim Marius Sumudica oldu.

İlk olarak Samet Aybaba ve Çağdaş Atan'la temasa geçen sarı-siyahlı yönetimin, Rumen teknik adamla da bir görüşme yaptığı bildirildi.

Ajansspor'un haberine göre; dün gece gerçekleşen görüşmede Sumudica ile büyük ölçüde anlaşma sağlandı.

Yeni Malatyaspor yönetiminin bugün son kez Sumudica ile bir araya geleceği ve detaylarda aksilik çıkmazsa resmi imzaların atılacağı kaydedildi.

  • Son olarak Romanya takımı Cluj'u çalıştıran 50 yaşındaki Sumudica, ülkemizde Kayserispor, Gaziantep FK ve Çaykur Rizespor'da görev yaptı.

Marius Sumudica kovulduğu kulübü Cluj'un antrenmanına alınmadı
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Marius Sumudica kovulduğu kulübü Cluj'un antrenmanına alınmadı
UEFA Avrupa Ligi'nden elenen Cluj'da görevine son verilen Teknik Direktör Marius Sumudica, takımının bu sabah yaptığı antrenmana alınmadı.

Bir dönem ülkemizde Kayserispor ve Gaziantep FK'yı da çalıştıran Sumudica, son olarak görev yaptığı Rizespor'dan 4 Mart'ta ayrılmıştı.

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