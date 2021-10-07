Sumudica Süper Lig'e dönüyor iddiası

İrfan Buz ile yollarını ayırdıktan sonra yeni teknik direktör arayışlarına başlayan Yeni Malatyaspor'da gündeme gelen son isim Marius Sumudica oldu.

İlk olarak Samet Aybaba ve Çağdaş Atan'la temasa geçen sarı-siyahlı yönetimin, Rumen teknik adamla da bir görüşme yaptığı bildirildi.

Ajansspor'un haberine göre; dün gece gerçekleşen görüşmede Sumudica ile büyük ölçüde anlaşma sağlandı.

Yeni Malatyaspor yönetiminin bugün son kez Sumudica ile bir araya geleceği ve detaylarda aksilik çıkmazsa resmi imzaların atılacağı kaydedildi.

Son olarak Romanya takımı Cluj'u çalıştıran 50 yaşındaki Sumudica, ülkemizde Kayserispor, Gaziantep FK ve Çaykur Rizespor'da görev yaptı.