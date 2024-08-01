Süper Kupa finalinin hakemi açıklandı

Geride kalan sezonun Trendyol Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Beşiktaş'ın karşı karşıya geleceği Turkcell Süper Kupa maçını hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 3 Ağustos Cumartesi günü saat 20.45'te başlayacak müsabakada hakem Atilla Karaoğlan'ın düdük çalacağı, yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Volkan Ahmet Narinç'in yapacağı belirtildi.
Müsabakanın dördüncü hakeminin ise Mehmet Türkmen olacağı aktarıldı.