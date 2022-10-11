Süper Lig puan durumu: Zirvede 3 takım var

Süper Lig’de 9. haftada oynanan 9 maçta toplam 24 gol atıldı. Haftanın açılış maçında Gaziantep FK’ya konuk olan Adana Demirspor sahadan 1 puanla ayrılmasına rağmen haftayı liderlik koltuğunda tamamladı. Oynadığı son 3 karşılaşmada galibiyet alamayan Beşiktaş, Giresunspor’u deplasmanda 1-0 mağlup ederek puanını 18’e yükseltti ve liderliğe ortak oldu. Ligde üst üste 4 mağlubiyet alan Antalyaspor ile 1-1 berabere kalan Konyaspor da 9 maç sonunda 18 puana ulaşan bir diğer ekip oldu.
9 gollü maçta kazanan Fenerbahçe
2022-2023 sezonunda geri kalan haftalarda skor üretkenliği ile dikkat çeken Fenerbahçe, Kadıköy’de Fatih Karagümrük’ü ağırladı. Gol düellosuna sahne olan mücadelede kalesinde 4 gol gören Fenerbahçe, uzatma dakikalarında attığı 5. gol ile 3 puanın sahibi oldu. Sarı-lacivertliler sahasında oynadığı 5 karşılaşmada rakip filelere 19 gol kaydederken 8 maçta 17 puan topladı.
Başakşehir ilk kez kaybetti
Bu sezon 6 mücadelede kalesinde gol görmeyen ve geçtiğimiz hafta ilk kez gol yiyen Başakşehir, namağlup unvanını da bu hafta kaybetti. Haftanın kapanış maçında Sivasspor ile İstanbul’da karşılaşan turuncu-lacivertliler, rakibine 2-0’lık sonuçla boyun eğdi. Sivas temsilcisi ise bu sezon ilk galibiyetine ulaşmış oldu.
- Trabzonspor fırsat tepti
- Akyazı Stadyumu’nda Kasımpaşa’yı konuk eden Trabzonspor, rakibiyle golsüz berabere kalırken haftayı 17 puanla 7. sırada tamamladı. Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi’nde Monaco’yu ağırlayacak olan bordo-mavililer, ligde ise pazar günü Beşiktaş’a konuk olacak.