Süper Lig puan durumu: Zirvede 3 takım var

Süper Lig’de 9. haftada oynanan 9 maçta toplam 24 gol atıldı. Haftanın açılış maçında Gaziantep FK’ya konuk olan Adana Demirspor sahadan 1 puanla ayrılmasına rağmen haftayı liderlik koltuğunda tamamladı. Oynadığı son 3 karşılaşmada galibiyet alamayan Beşiktaş, Giresunspor’u deplasmanda 1-0 mağlup ederek puanını 18’e yükseltti ve liderliğe ortak oldu. Ligde üst üste 4 mağlubiyet alan Antalyaspor ile 1-1 berabere kalan Konyaspor da 9 maç sonunda 18 puana ulaşan bir diğer ekip oldu.

9 gollü maçta kazanan Fenerbahçe

2022-2023 sezonunda geri kalan haftalarda skor üretkenliği ile dikkat çeken Fenerbahçe, Kadıköy’de Fatih Karagümrük’ü ağırladı. Gol düellosuna sahne olan mücadelede kalesinde 4 gol gören Fenerbahçe, uzatma dakikalarında attığı 5. gol ile 3 puanın sahibi oldu. Sarı-lacivertliler sahasında oynadığı 5 karşılaşmada rakip filelere 19 gol kaydederken 8 maçta 17 puan topladı.

REKLAM

Başakşehir ilk kez kaybetti

Bu sezon 6 mücadelede kalesinde gol görmeyen ve geçtiğimiz hafta ilk kez gol yiyen Başakşehir, namağlup unvanını da bu hafta kaybetti. Haftanın kapanış maçında Sivasspor ile İstanbul’da karşılaşan turuncu-lacivertliler, rakibine 2-0’lık sonuçla boyun eğdi. Sivas temsilcisi ise bu sezon ilk galibiyetine ulaşmış oldu.

Trabzonspor fırsat tepti

Akyazı Stadyumu’nda Kasımpaşa’yı konuk eden Trabzonspor, rakibiyle golsüz berabere kalırken haftayı 17 puanla 7. sırada tamamladı. Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi’nde Monaco’yu ağırlayacak olan bordo-mavililer, ligde ise pazar günü Beşiktaş’a konuk olacak.

SPOR Fenerbahçe gole doymuyor