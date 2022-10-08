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ÖZET | Antalyaspor 1-1 Konyaspor

Antalyaspor, Süper Lig'in 9. haftasında Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Ev sahibi ekibin golünü 51. dakikada Fernando, konuk ekibe 1 puanı getiren golü ise 90+6. dakikada Calvo kaydetti. Antalyaspor - Konyaspor maçının özet görüntülerini ve gollerini haberimizden izleyebilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Süper Lig: Antalyaspor 1-1 Konyaspor | ÖZET İZLE 📺
Antalyaspor 1-1 Konyaspor

Antalyaspor, Süper Lig'in 9. haftasında Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Ev sahibi ekibin golünü 51. dakikada Fernando, konuk ekibe 1 puanı getiren golü ise 90+6. dakikada Calvo kaydetti. Antalyaspor - Konyaspor maçının özet görüntülerini ve gollerini haberimizden izleyebilirsiniz.

Antalyaspor - Konyaspor maç özeti

31. dakikada Ömer Toprak’ın ceza alanı dışından sert şutu az farkla üstten auta gitti.

38. dakika ceza alanı içinde Luiz Adriano’nun pasına gelişine dokunuş yapan Wright’ın şutu üstten auta çıktı.

43. dakikada çalımlarla ceza alanına giren Soner Dikmen’in yerden şutunu kaleci son anda kornere çeldi.

56. dakikada Ufuk Akyol, Amir Hadziahmetovic tarafından faulle durduruluyor. Fraport TAV Antalyaspor, orta yuvarlağa yakın bir noktadan serbest vuruş kullanacak.

64. dakikada Adil Demirbağ ile Luiz Adriano arasındaki mücadele hakem tarafından faulnedeniyle durduruluyor. Faulü yapan oyuncu Adil Demirbağ.Orta yuvarlağa yakın bir bölgede Fraport TAV Antalyaspor takımı oyuna başlayacak.

76. dakikada Konyaspor takımından Guilherme Sitya sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

90+6. dakikada Konyaspor, Calvo'nun karambolde kaydettiği golle beraberliği yakalıyor.

Karşılaşma 1-1 sona erdi.

Nuri Şahin yönetimindeki Antalyaspor 5 maçtır kayıp

Antalyaspor, Süper Lig'de 3. haftada kazandığı Trabzonspor galibiyetinden bu yana geçen 5 haftada galibiyet yüzü göremedi. Nuri Şahin yönetimindeki Antalyaspor'un oynadığı son 5 maçta aldığı skorlar şu şekilde:

  • Gaziantep FK 5-2 Antalyaspor
  • Antalyaspor 0-2 Kasımpaşa
  • Kayserispor 1-0 Antalyaspor
  • Antalyaspor 0-3 Adana Demirspor
  • Antalyaspor 1-1 Konyaspor

Antalyaspor - Konyaspor maç özetini, bu bağlantıya tıklayarak izleyebilirsiniz.
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