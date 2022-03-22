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Süper Lig devinden Umut Bozok hamlesi

Beşiktaş, Kasımpaşa formasıyla attığı gollerle dikkatleri üzerine çeken Umut Bozok'u gündemine aldı. Siyah-beyazlılar 25 yaşındaki oyuncunun transferi için için iki yol belirledi.

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Haber Merkezi Diğer
Süper Lig devinden Umut Bozok hamlesi
Süper Lig'de bu sezon 14 kez fileleri havalandıran Umut Bozok, gol krallığı yarışında ikinci sırada yer alıyor.

Yeni sezona yönelik golcü transferi için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Cenk Tosun’un 2.2 milyon euroluk maaşta ısrarcı olması sonrasında rotasını değiştirdi.

Fanatik'in haberine göre siyah-beyazlı yönetim, bu sezon Kasımpaşa’da kiralık olarak forma giyen Umut Bozok’u hedefleri arasına aldı. Süper Lig’de çıktığı 30 maçta 14 gol ve 9 asistle oynayan 25 yaşındaki futbolcu için harekete geçen idareciler, iki yol belirledi.

Oyuncunun Lorient’ten 1.5 milyon euroluk satın alma opsiyonunu elinde bulunduran Kasımpaşa’yla temas kuracak olan siyah-beyazlılar, bu miktarı karşılamaları halinde İstanbul temsilcisiyle pazarlıklara başlayacak.

Kasımpaşa’nın opsiyonu kullanmaması halinde ise idareciler, Lorient’le pazarlık masasına oturacak.

Kasımpaşa formasıyla ortaya koyduğu başarılı performans sonrasında A Milli Takım’a kadar yükselen Umut’un da kariyerine İstanbul’da devam etmeye olumlu baktığı kaydedildi.

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