Süper Lig devinden Umut Bozok hamlesi

Yeni sezona yönelik golcü transferi için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Cenk Tosun’un 2.2 milyon euroluk maaşta ısrarcı olması sonrasında rotasını değiştirdi.
Fanatik'in haberine göre siyah-beyazlı yönetim, bu sezon Kasımpaşa’da kiralık olarak forma giyen Umut Bozok’u hedefleri arasına aldı. Süper Lig’de çıktığı 30 maçta 14 gol ve 9 asistle oynayan 25 yaşındaki futbolcu için harekete geçen idareciler, iki yol belirledi.
Oyuncunun Lorient’ten 1.5 milyon euroluk satın alma opsiyonunu elinde bulunduran Kasımpaşa’yla temas kuracak olan siyah-beyazlılar, bu miktarı karşılamaları halinde İstanbul temsilcisiyle pazarlıklara başlayacak.
Kasımpaşa’nın opsiyonu kullanmaması halinde ise idareciler, Lorient’le pazarlık masasına oturacak.
Kasımpaşa formasıyla ortaya koyduğu başarılı performans sonrasında A Milli Takım’a kadar yükselen Umut’un da kariyerine İstanbul’da devam etmeye olumlu baktığı kaydedildi.